Gallery Shtorm: Выставка Сергея Бондарева «В кафе танцующих огней»

Gallery Shtorm представляет выставку петербургского художника Сергея Бондарева «В кафе танцующих огней». В своих работах Сергей шутит над красотой, показывает ее наизнанку. Для своих работ он использует сиюминутные, случайные вещи, и из них делает произведения искусства. Это не «фотография» реальности, а впечатление от этой реальности. Любой момент жизни может превратиться во что-то значимое, даже самый незначительный. «Я рад, что это читается в моих работах, потому что идея в этом и заключается — показать красоту там, где, по идее, ее быть не должно».

Сергей Бондарев. La Divina commedia. Cassandra. 2022

Сергей Бондарев. Ledi in white dress. 2021

Сергей Бондарев. Personggio. 2022

Некрасивое слово «антропоморфные» хорошо описывает фигуры, в огромном множестве помещенные в пространство картин Сергея Бондарева. Люди, а точнее, персонажи — наиболее частые фигуранты его работ. Персонажи Бондарева — это целая вселенная характеров, форм, историй и аллюзий. При всей сложности техники Сергея достаточно легко не угадать «человека» в клубке культурных хитросплетений.

Эту фигуративную часть своего творчества Сергей Бондарев называет Absolutely Scary Fabulous, но страх здесь не экзистенциальный, как на подобных многофигурных полотнах Отто Дикса, а в значении «страшно красиво». Но есть еще один аспект, помимо восхищения эксцентрикой. Дикс на примерах веселящейся богемы и красоток полусвета с искаженными позами и лицами показывал пороки своего времени, Бондарев же показывает многообразие типажей и характеров, соприкасающихся в больших городах, где каждый хочет выделиться, но эта мешанина все равно сливается в одну, пусть и многоцветную и яркую, но все же массу.

Леди как понятие, эфемерность, условное обозначение чего-то вполне конкретного, но не материального, — частые герои работ Бондарева. Драгоценные создания, имеющие опосредованное отношение к нашей реальности. Леди как идеал, шаловливая мысль, существующая на ассоциативном уровне, воплощение абсолютной женственности. В нашем несовершенном мире их представляют травести, актрисы немого кино и певицы особенной эмоциональной нагрузки. Детские культурные коды, которые впитал в себя Сергей, включали в себя именно этот род женственности. Театральное окружение, «женщина, которая поет» Алла Пугачева, владивостокские продавщицы с их гипертрофированным вкусом к прекрасному, «королевы» транс-шоу составили в голове юного художника портрет нереальной (во всех смыслах) красотки, мечты поэтов и музы утонченных поклонников Венер в мехах.

«Мужсĸие образы всегда более сдержаны и не вызывают у меня желания взяться за кисть. Но не нужно исĸать в моих картинах ĸлассичесĸую женскую красоту или обвинять меня в женоненавистничестве. Каждый имеет право на свой тип прекрасного, я просто поĸазываю то, что является для меня ĸрасивым без особого ĸонцептуального смысла, без желания понравиться, я стараюсь делать это ради собственного удовлетворения. Это ĸаĸ страсть, которую сложно удержать в ĸаĸих либо рамĸах», — говорит художник.

Сергей Бондарев родился в 1980 году, художник, дизайнер. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Окончил Уральскую государственную архитектурно-художественную академию (2004 г.) по специальности «художник- монументалист»; предыдущим вузом было Екатеринбургское художественное училище им. И.Д. Шадр (1999 г.р.), специализация — «художник-график». Картины, рисунки и коллажи Сергея Бондарева находятся в частных коллекциях России, Европы, США. Персональные выставки прошли в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Сергей Бондарев — идеолог и соучредитель Творческого Союза «КультурРРа», известного фэшн- и арт-проектами. Лауреат премии «Артист года 2015» («ТОП 50. Самые известные люди Санкт-Петербурга»). Хедлайнер Недели моды в Хельсинки (2016). Создает арт-витрины для нового роскошного универмага Au Pont Rouge. Сергей Бондарев сотрудничает с Михайловским театром (Театр оперы и балета имени Мусоргского, который считается одним из лучших музыкальных театров России. Театр был открыт в 1833 году, располагался в историческом здании в центре Санкт-Петербурга).

Выставка завершит работу 23 июня.

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