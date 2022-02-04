ГАМБУРГ (ГЕРМАНИЯ): «Сталкер» Андрея Тарковского открывает специальную кинопрограмму к международной выставке «Будущее. Измерение времени»

Гамбургский кинотеатр «Метрополис» представит фильмы Андрея Тарковского «Сталкер» и «Солярис» наряду с лентами Жоржа Мильеса «Путешествие на Луну», «Невероятное путешествие», «Завоевание полюса», а также «Зеленым сойлентом» Рихарда Флейшера.
Кинопрограмма – специальная серия мероприятий, приуроченная к крупному выставочному проекту «Будущее. Измерение времени». «Что же такое время? Если меня об этом никто не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему, нет, не знаю», – слова Блаженного Августина.
На подобные вопросы предлагается ответить не только художникам и дизайнерам, но и посетителям. Экспозиция затрагивает не только технический и научный мир, но и сферу искусства – скульптуры, игровую, ассоциативную модели. Произведения искусства, артефакты, натуральные и синтетические материалы соединены воедино, либо в диалоге. На киносеансах также будут показаны фильмы Дугласа Трамбалла, Люки Бессона, Ридли Скотта, Дэвида Кроненберга, Терри Гиллиама.
Марина АБРАМОВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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