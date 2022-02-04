Французская опера «Лакме» — впервые в Красноярске

В Красноярском театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского идет подготовка к премьере оперы «Лакме» Лео Делиба. До этого полная версия «Лакме» в театре не звучала.

«Лакме» — уникальное название, которое мало известно широкой публике, но частично музыку из этой оперы слышали практически все. Самый известный фрагмент произведения – «Цветочный дуэт» — часто используется, например, в рекламе. Красивый фрагмент воспевает красоту природы Индии: действие по классическому либретто разворачивается в этой колоритной стране.

Красноярское прочтение готовят: народный артист России, руководитель московского академического камерного оркестра Musica Viva, главный дирижер академического симфонического оркестра Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке, профессор Московской консерватории Александр Рудин (музыкальный руководитель и дирижер), начальник управления президента РФ по общественным проектам, дипломант Второго международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера» Сергей Новиков (режиссер-постановщик), художник, преподаватель МГАХИ им. Сурикова Мария Высотская (художник-постановщик, художник по костюмам).

Эта версия «Лакме» будет отличаться от классической по месту и времени действия, но не по сути. Замысел либреттиста и композитора неизменен: опера приглашает нас задуматься о важности бережного отношения друг к другу на примере разного мироощущения представителей культур Востока и Запада.

«Глубинные мотивы спектакля связаны с тем, что западный молодой человек может перевернуть весь мир восточной девушки. С одной стороны это хорошо, потому что она открывает для себя совершенно неизведанные слова и чувства. С другой — если вести себя неосторожно, то это ее убьет, потому что у нее нет полутонов в плане взаимоотношений с мужчиной. У Делиба, как и у ряда других композиторов того времени, например, Бизе и Пуччини, месседж о том, что западный человек, не понимая особенностей восточного менталитета, может, сам того не желая, оскорбить (причем, оскорбить смертельно) — прописан в «Лакме» очень выпукло», — комментирует Сергей Новиков.

Премьера назначена на 1, 2, 3, 4 марта 2022 года.

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