Политехнический музей приглашает отметить День российской науки на выставке о ядерном реакторе на ВДНХ

Ко Дню российской науки Политехнический музей подготовил познавательную программу, которая пройдёт в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ, где сейчас работает выставка «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир». С 8 по 13 февраля гости смогут посетить тематические экскурсии, поучаствовать в экспериментах и поговорить с учёными о научном поиске. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

8 февраля в 15:00 Политехнический музей совместно с НИЦ «Курчатовский институт» в рамках культурно-просветительского проекта «Знание. ВДНХ» проведёт научно-образовательное мероприятие — диалог с учёными «Путь в науку». Разговор пойдёт о том, какими разными путями люди приходят в науку, что движет исследователями в их научном поиске. В обсуждении примут участие учёные-ядерщики — кандидат физико-математических наук, директор Института нано-, био, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий МФТИ Тимофей Григорьев, кандидат физико-математических наук, заместитель директора по научной работе Курчатовского НБИКС-центра Вячеслав Дёмин, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Курчатовского комплекса ядерных транспортных энергетических технологий НИЦ «Курчатовский институт» Сергей Ананьев.

Трансляция встречи будет организована на YouTube-канале Политехнического музея и на странице музея во «ВКонтакте». Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте Политехнического музея. После оформления регистрации на почту участникам придёт ссылка на онлайн-мероприятие. Все желающие смогут не только послушать экспертов, но и в чате трансляции задать свои вопросы. Рекомендуемый возраст: 14+

8 февраля в 17:00 и 20:00 на выставке «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир» пройдёт бесплатная интерактивная экскурсия «Это вам не ядерная физика». На ней эксплейнер Политехнического музея, выпускник химфака МГУ, переводчик научно-технической литературы Максим Иванов поговорит с гостями о том, что такое атомная энергия, откуда она берётся в ядре, почему учёным понадобился графит — примерно такой, как в карандашах, — чтобы извлечь её из урана, и что вообще значит «извлечь энергию»? Он поможет не просто узнать интересные научные факты, но и наглядно представить себе эти процессы. Посетители смогут принять участие в экспериментах со статическим электричеством и спектроскопом, узнают, как происходит выбор замедлителя для проведения цепной ядерной реакции и с помощью холодной воды и шприца разберутся в двухконтурной схеме атомных электростанций.

Участие в экскурсии бесплатное, по предварительной регистрации. Для тех, кто не сможет посетить интерактивный тур «Это вам не ядерная физика» в День российской науки, предусмотрено ещё два дополнительных сеанса — 20 февраля в 14:00 и 16:00.

8 февраля в 15:00 и 18:00 гостей выставки «Ф-1: феноменально первый» ждёт ещё одна экскурсионная премьера — тематический тур «Женщины в ядерной физике». Эксплейнеры Политехнического музея — биолог Маня Романская и популяризатор науки Николь Семёнова — расскажут о научных достижениях женщин, которые внесли весомый вклад в развитие ядерной физики, но остались незамеченными. Посетители узнают о таких учёных, как Ида Ноддак, Ирен Жолио-Кюри, Зинаида Ершова, Мария Пасвик и услышат историю Лизы Мейтнер, за выдающееся открытие которой Нобелевскую премию получил другой физик.

Участие в экскурсии бесплатное, по предварительной регистрации. Для тех, кто не сможет посетить тематический тур «Женщины в ядерной физике» в День российской науки, предусмотрено ещё два дополнительных сеанса — 12 февраля в 15:00 и 17:00.

Ещё одна экскурсия ждёт посетителей 13 февраля в 13:00 и 16:00. На этот раз прогулка по выставке будет посвящена Анатолию Александрову — великому учёному, коллеге и соратнику академика Игоря Курчатова. Вместе с эксплейнером Политехнического музея Николаем Чекановым гости познакомятся с научной и жизненной биографией Александрова, узнают о роли учёного в советском атомном проекте и услышат множество фактов об академике, наделённом удивительной междисциплинарностью, ответственностью и тонким чувством юмора. Участие в экскурсии «Атомный маршал Александров» бесплатное, по предварительной регистрации. Рекомендуемый возраст для всех экскурсий: 12+

Кроме того, на выставке «Ф-1: феноменально первый. Атомный проект, который изменил мир» на постоянной основе проходят бесплатные обзорные экскурсии для школьных групп. Запись осуществляется через call-центр Политехнического музея по телефону +7 (495) 780-60-27 или по электронной почте: visit@polytech.one.

Для сборных групп бесплатные обзорные экскурсии по выставке проводятся со вторника по пятницу в 19:00, по субботам и воскресеньям в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00. Предварительная запись не требуется. Ознакомиться с экспозицией можно и самостоятельно. Выставка открыта со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00, понедельник — технический день.

Рекомендуемый возраст для всех экскурсий: 12+

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