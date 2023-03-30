Гастроли Московского Нового драматического театра в Луганске

12 апреля 2023 года Новый драматический театр (Москва) представит спектакль на сцене Луганского академического русского драматического театра им. П. Луспекаева. Артисты сыграют музыкальную сказку «Царь Холод, или Волшебный гребень» (6+) по оригинальной пьесе А. Спирина и Е. Ермаковой в постановке художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Долгачёва.

События этой волшебной истории разворачиваются в канун Рождества. В уютный домик Лесничего и его детей неожиданно нагрянул с визитом сам Властитель Зимнего Царства. Нелёгкие испытания придется пройти героям сказки, прежде чем будет побежден Царь Холод. Им предстоит путешествие на далекий Север, встреча с Метелью и Белым медведем... но добро непременно должно оказаться сильнее зла.

В ролях: заслуженный артист РФ Михаил Калиничев, Владислав Владимиров, Артем Глухов, Евгений Рубин, Лидия Харламова.

Приезд коллектива в ЛНР состоится в рамках программы «Большие гастроли» Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры РФ при поддержке федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Росконцерт».

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