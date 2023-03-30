«Островский. Авангард». Ночь Театров

27 марта в Театре Романа Виктюка в рамках всероссийской акции «Ночь театров» и в честь 200-летия великого русского драматурга Александра Николаевича Островского состоялся потрясающий творческий вечер – театральное путешествие «Островский. Авангард»!

Зрители, вслед за цыганами – теми, кто в произведениях Островского становятся символом судьбы, рока, неотвратимости – отправились в путешествие по театру в мир совести, любви, страсти, порядочности – мир, созданный великим драматургом, и стали свидетелями лучших сцен о любви из его знаменитых пьес: «Волки и овцы», «Доходное место», «Бесприданница», «Свои люди – сочтемся!».

Без малого три часа беспрерывного действия, драйва, движения нам подарили талантливые режиссеры нашего театра: Игорь Неведров, Кирилл Шендеров, Александр Тарасов, Андрей Боровиков и режиссер по пластике Владимир Аносов, чья неудержимая творческая энергия и талант создали этот прекрасный вечер.

Образы персонажей пьес Островского представили артисты нашего театра: Прохор Третьяков, Мария Матто, Никита Башков, Анастасия Якушева, Александр Семенов, Константин Авдеев, Виктория Савельева, Павел Новиков, Наталья Мороз, Сергей Соломин, Олеся Быкодерова, Игорь Тенсин, Сыровацкий Владислав.

Зажигательные цыгане: Жан Силантьев, Мария Михайлец, Алексей Галкин, Валерия Энгельс, Алдар Когаев, Алена Чубарова, Светлана Гусенкова, Юрий Пономаренко, Мария Дудник, Андрей Мельничук, Сергей Абаев, Андрей Лукьянов.

«…Актеры были на высоте! Доставили массу удовольствия, заставили задуматься, как всегда в нашем любимом театре! Браво! Спасибо, что вы есть! Благодарю всех причастных к созданию этого незабываемого праздника!», – говорит Ольга Дёмина.

«…само действие вечера! Интересно, уютно, приятно, прекрасно, было охвачено все и даже больше!!! Отрывки из произведений А.Н. Островского ( режиссерская постановка, яркая талантливая актерская игра, костюмы, живая музыка)!!! Экскурсия по театру, посещение музея, проведение лотереи с призами, импрессивные мини спектакли на разных площадках (малая сцена, балконы, большая сцена). Эксклюзивный архивный показ из фильма «Гроза» 1933 г. Три с лишним часа пролетели на одном дыхании, с полным погружением в атмосферу вечера! Все и всё, в этот вечер было для нас, для зрителей! А мы в свою очередь полностью отдали себя текущему моменту, прочувствовали каждое мгновение, без посторонних мыслей», – делится своими впечатлениями о спектакле Раиса Бусыгина.

«…Невероятные вечер, всё ОЧЕНЬ понравилось, это было незабываемо. Каждый отрывок по пьесам Островского потрясающий. Танцы цыган, песни, экскурсия в кабинет Романа Григорьевича, вопросы, фильм «Гроза», путешествие по любимому театр, игра актеров на балконе, которая позволила нам погрузится в действо. А как здорово было наблюдать за игрой с самой сцены, когда часть действия происходила возле нас, на сцене, а часть на балконе. И в завершение вечера невероятный, смешной спектакль «Свои люди сочтёмся». Хочется ещё!!! Спасибо любимые, родные, невероятные за такой праздник», – рассказывает Екатерина Карпович.

«…Ваша идея вовлечь своего зрителя в прогулку по театру, соединяющую в себе познавательный интерес к его пространству с драматическими отрывками, и условностями игры, которые вовлекают зрителей интеллектуально в ткань драматического действия, - все это, уверен, стало прекрасным подарком для всех Ваших подготовленных и неискушенных зрителей. Тем более что, донести все это триединство (прогулка-посещение, условность-игра, драма-действие) возможно было только при наличии того мастерства, энергии, смелости, таланта и физической подготовки, которыми так завидно обладают Ваши исполнители и постановщики», – комментирует Марк Амелин.

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