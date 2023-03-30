В Москве прошла ночь студенческого театра

Шквалом аплодисментов, объятьями и радостными возгласами 26 марта завершился марафон «Студенческая театральная ночь», а также первый курс Московской лаборатории студенческого театра, организованной Театром «МОСТ» и Театральной мастерской «МОСТ.АК» (проект Российского Союза Молодежи).

7 творческих объединений из 35 студенческих коллективов представили свои этюды под руководством куратора режиссерской лаборатории Фёдора Парасюка. А участники актёрской лаборатории показали спектакль «Островский. В лицах» в постановке куратора Георгия Долмазяна. По итогам финального события «Школа актерского мастерства» РЭУ им. Г.В. Плеханова получила право выступить с собственной постановкой на сцене Театра «МОСТ», а Творческая мастерская Московского Политеха и студенческий театр МГТУ им. Баумана получили возможность войти в состав делегации Москвы на XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна».

«Я думаю, что мы достигли своей главной цели — мы активизировали творческое сознание ребят. Даже если просто посмотреть на реакцию участников — на их огромную радость за победителей в финале, становится понятно, что зёрна, которые мы сеяли, падали в благодатную, подготовленную почву, – рассказывает Ирина Большакова, наставник проекта, руководитель Театра «МОСТ». – Вообще, человек, у которого работает творческое начало, будет успешен во всех видах деятельности. Мы не стремимся сделать ребят профессиональными актёрами или режиссёрами — мы стремимся развивать у них личностные качества».

Важным итогом проекта «Московская лаборатория студенческого театра стали новые профессиональные навыки участников, полученные в рамках двухмесячной образовательной программы. Это – 14 практических занятий с общей сложностью более 50 часов в актёрской и режиссёрской лабораториях, а также лекции от театральных педагогов Владимира Филонов, Татьяны Родиной, Михаила Чумаченко, Павла Скворцова и Татьяны Васильевой.

«Результаты, которые мы себе наметили на первом этапе, достигнуты. Мы уже договорились, что у нашего проекта должно быть продолжение, – рассказывает Марианна Лемешко, куратор проекта, заместитель директора по творческой деятельности Театра имени Моссовета. – Скоро состоится встреча с руководителями студенческих театров, чтобы проанализировать наши итоги. После этого мы с партнёрами выработаем дальнейшую программу лаборатории. В планах — и фестиваль московских студенческих театров, и выездные школы, и короткие интенсивы. Нельзя оставлять студенческие театры без помощи».

Все участники проекта смогут без отбора выступить на фестивале «Московской студенческой весны», а лучшие – попасть в делегацию на Всероссийский фестиваль в Перми.

«Мы всегда хотели, чтобы студенческая весна в Москве была не просто фестивалем, а программой. Театральная мастерская «МОСТ.АК» – стала первым проектом за пределами фестивальной программы и подарила не просто образовательные курсы, а шанс развить свое театральное объединение. Участники мастерской уже сейчас обмениваются практиками организации работы, ходят друг к другу на спектакли, общаются с режиссёрами и актерами города и даже – будут выступать на сцене профессионального театра. Уверен, что Театральная мастерская подарила возможность поверить в будущее студенческого театра в Москве», – рассказал Иван Карпов, исполнительный директор фестиваля «Московская студенческая весна».

Московская лаборатория студенческого театра откроет свои двери в новом учебном году. А также совместно с Союзом театральных деятелей России и Российским Союзом Молодежи при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) планируется проведение студенческого театрального фестиваля в Москве.

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