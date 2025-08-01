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ГАЗ-69: фонды Музея Мирового океана пополнил легендарный «козлик»

editor
By editor
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газ-69
Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

Музей Мирового океана ведёт постоянную работу по комплектованию фондов. Теперь среди технических средств передвижения у музея есть внедорожник отечественной разработки – ГАЗ-69. Автомобиль, получивший широкое применение в различных отраслях народного хозяйства благодаря своей проходимости и надежности, будет представлен музеем после соответствующего технического обслуживания в рамках выставки о Первой Комплексной Антарктической экспедиции на дизель-электроходе «Обь».

Над созданием советского внедорожника трудился коллектив конструкторов Горьковского автомобильного завода под руководством Григория Вассермана. ГАЗ-69 и его модификации производились с 1952 по 1973 годы: пятиместный ГАЗ-69А, плавающий автомобиль ГАЗ-46, мотосани четырех видов, безрамный легковой вездеход ГАЗ-М-72, ледово-фрезерная машина для подготовки взлётно-посадочных полос на ледовых аэродромах и другие. Из-за рессорной подвески незагруженная машина имела жесткий ход и обладала «прыгучестью». Поэтому шоферы быстро окрестили ГАЗ-69 «козликом», а модель 69А называли «Аннушкой».

В 50-х годах прошлого столетия ГАЗ-69 использовался на дрейфующих полярных станциях «Северный полюс». ГАЗ-69 с личным водителем-сержантом стал первым автомобилем, официально предоставленным в распоряжение Юрия Гагарина после его полёта в космос. Он же стал первым автомобилем писателя Михаила Шолохова.

Согласно историческим данным ГАЗ-69 был на борту дизель-электрохода «Обь», который вышел из калининградского порта в ноябре 1955 года в Антарктиду. Руководил организацией экспедиции известный полярник Иван Папанин. Уже в феврале 1956 года состоялось открытие первой советской научной станции на Южном полюсе – «Мирный».

«Русские своими экспедициями в Антарктиду обогатили науку и технику такими познаниями и сведениями, которых не вносил, пожалуй, ни один народ», — написала тогда «Шведская ежедневная газета».

Выставочный проект, посвященный 70-летию Комплексной Антарктической экспедиции на дизель-электроходе «Обь» Музей Мирового океана представит в конце ноября этого года. «Козлик» станет одним из центральных экспонатов.

На время технического обслуживания ГАЗ-69 будет находиться в реставрационных мастерских Музея Мирового океана, а после пополнит собрание техники на территории музейной набережной.

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