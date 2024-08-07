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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RU«Газпром-Медиа Холдинг» – генеральный партнер Московской международной недели кино

«Газпром-Медиа Холдинг» – генеральный партнер Московской международной недели кино

editor
By editor
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кино

«Газпром-Медиа Холдинг» выступит генеральным партнером Московской международной недели кино (ММНК).

Программа Московской международной недели кино развернется на более чем 100 крупнейших площадках столицы: в музеях, арт-пространствах, кинотеатрах и парках. Также в рамках мероприятия запланирована обширная деловая программа, в которой примут участие представители киноиндустрии более чем из 40 стран, в том числе Китая, Турции, Ирана, Египта и Таиланда.

«Мы рады быть причастными к такому значимому культурному событию столицы, принимать участие в мероприятиях кинофестиваля. Уверена, что ММНК станет отличной площадкой для продуктивной коммуникации и определения новых векторов взаимодействия международного профессионального киносообщества с лидерами индустрии нашего отечественного кино», — прокомментировала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева.

Холдинг примет активное участие в кинопоказах фильмов на крупнейших площадках столицы, мастер-классах, выставках, деловой программе и других мероприятиях Московской международной недели кино. События фестиваля будут широко освещаться на медийных ресурсах «Газпром-Медиа Холдинга».

Московская международная неделя кино организована Департаментом культуры города Москвы и Агентством креативных индустрий.

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