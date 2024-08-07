«Газпром-Медиа Холдинг» – генеральный партнер Московской международной недели кино

«Газпром-Медиа Холдинг» выступит генеральным партнером Московской международной недели кино (ММНК).

Программа Московской международной недели кино развернется на более чем 100 крупнейших площадках столицы: в музеях, арт-пространствах, кинотеатрах и парках. Также в рамках мероприятия запланирована обширная деловая программа, в которой примут участие представители киноиндустрии более чем из 40 стран, в том числе Китая, Турции, Ирана, Египта и Таиланда.

«Мы рады быть причастными к такому значимому культурному событию столицы, принимать участие в мероприятиях кинофестиваля. Уверена, что ММНК станет отличной площадкой для продуктивной коммуникации и определения новых векторов взаимодействия международного профессионального киносообщества с лидерами индустрии нашего отечественного кино», — прокомментировала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Юлия Голубева.

Холдинг примет активное участие в кинопоказах фильмов на крупнейших площадках столицы, мастер-классах, выставках, деловой программе и других мероприятиях Московской международной недели кино. События фестиваля будут широко освещаться на медийных ресурсах «Газпром-Медиа Холдинга».

Московская международная неделя кино организована Департаментом культуры города Москвы и Агентством креативных индустрий.