Люси СИМОН: «Надо делать очень вкусную музыку в любом случае»

Как опыт музыкальной жизни в Америке помогает выпускнице музыкального колледжа Berklee College of Music факультетов вокального мастерства и современной композиции и продюсирования, номинантке на премию Грэмми Люси Симон развивать свой творческий путь в России. Ответ в новом интервью:

– Ты уникальная артистка, у которой есть международный музыкальный опыт. Расскажи, с чего начался твой музыкальный путь в России, как он продолжился Америке?

– Во-первых, спасибо! Во-вторых, где бы я не находилась, я всегда старалась брать максимум от того, что я делаю. В России я набиралась сценического опыта пока пела в разных ДК и кружках, с каждым разом совершенствовала свое мастерство. На родине мне поставили очень хорошую базу в виде музыкальной теории, огромное спасибо моему любимому колледжу импровизационной музыки (МКИМ). Именно здесь мне рассказали о «страшном звере» Беркли, и о том, как сложно туда попасть. Но, как я уже ранее сказала, я беру от жизни все, ломлюсь во все закрытые двери, если надо. В Америку изначально попала по программе студенческого обмена Work&Travel, слетала на один день в Бостон, на вступительном экзамене спела песню на армянском языке, и через месяц меня обрадовали письмом о принятии в колледж с получением стипендии. Штаты дали мне огромный опыт выступлений со знаменитостями — U2, Vijay Prakash (пел в фильме «Миллионер из трущоб»), Gary Burton, Arto Tuncboyaciyan. Ну, и конечно, номинацию на Грэмми. Само обучение в Беркли, до сих пор считающимся лучшим музыкальным колледжем в мире, предоставило такую базу знаний, которую ни одно учебное заведение не смогло бы дать. И плюс знакомства с людьми со всего света, которые внесли вклад в мое развитие как музыканта, так и человека.

– Насколько музыкальные тренды в Америке и России одинаковые, на твой взгляд?

– Мне кажется, мы стали ближе, если сравнивать тренды, но все же в американской музыке присутствует более сложная гармония, более утонченный продакшн и местный народ уже не обманешь. У нас, к сожалению, до сих пор можно увидеть артистов, поющих под фонограмму. Знаю артистов, которые делают очень вкусную музыку, но они не пользуются такой большой популярностью. Но артисты с песнями из повторяющихся аккордов из песни в песню — собирают стадионы. Мне, честно, обидно, так как есть много талантливых ребят, которые создают очень достойную музыку, но наш народ еще то ли не готов, то ли не хочет быть готов к такой музыке, и выбирает то, что намного проще. Хотя в далекие 70-80-ые у нас были очень красивые песни, безумно навороченные аранжировки. Жаль, что сейчас этого стало намного меньше.

– Чем отличается зарубежная музыкальная индустрия?

– Как я и писала выше, зарубежный зритель не приемлет фанеры, они знают, что такое высококачественный звук, выступление. Сами же артисты выкладываются на своих концертах по максимуму, создают уникальные сеты для сцен. Сейчас очень часто можно увидеть в сети «позаимствованные» идеи у наших артистов. Опять же, в силу того, что в Америке всем этим начали увлекаться и вводить в мировую музыкальную культуру намного раньше (да и сейчас держат эту марку), у них есть союзы, премии (Оскар и Грэмми), они значительно показали и доказали, что умеют создавать качественную музыку. И даже ребята из Англии (Sam Smith, Adele, Dua Lipa) обрели своего мирового слушателя, уже перейдя на американскую сцену. Не мудрено почему каждый артист стремится в Лос-Анджелес, город, где мечты обретают реальность.

– В России у тебя активная творческая жизнь: ты выпустила песню «Stranger», даёшь мастер-классы, выступаешь экспертом и жюри на музыкальных мероприятиях и конкурсах. Как ты к этому пришла после возвращения?

– Слушай, мне настолько нравится все, что я делаю! Я вернулась во времена жесткого локдауна (мы живем напротив парка, а в то время даже выйти погулять было страшно). Вот сидела дома, писала песни, репетировала каждый день за фортепиано, мы созванивались с ребятами из Беркли каждую неделю за сонграйтерскими сессиями. Из этих сессий у меня вышло очень много достойных песен, к сожалению, они были написаны на английском, но сейчас я занимаюсь их переводом на русский язык. Мне нравится общаться с такими же повернутыми на музыке как я и делиться с ними опытом на частных занятиях или мастер-классах.

– Недавно ты была в составе жюри в музыкальном конкурсе в Новосибирске. Какую пользу такие мероприятия несут для артиста?

– Мне как артисту было интересно увидеть, куда движется наша молодежь (прозвучало как-то по-старому сейчас). Но многие ребята выбирали очень классные песни, некоторые поражали настолько, что я даже не знала, какие баллы ставить, чтобы полностью оценить талант. Некоторым ребятам повезло меньше в плане баллов. В качестве жюри я иногда бываю достаточно строгой, особенно если дело касается песен на английском языке. Многие ребята, взяв ту или иную песню, не всегда читают и вчитываются в текст. Либо уже надо менять текст, убирать непристойные слова, либо и вовсе менять песню. Я категорически не согласна с мнением: «Еще не в том возрасте, чтобы петь эту песню, ты не можешь ее прочувствовать». Окей, а вот, что мне тогда делать, если мне никогда не изменяли, допустим? Получается, не петь песню, в которой я пою про измену любимого человека? Я же не знаю, какое это чувство, я могу только предполагать. За рубежом меньше парятся на этот счет.

– Также ещё совсем недавно твоя песня зазвучала в фильме, представленном на Каннском фестивале. Расскажи, как случилась эта творческая история.

– Эта история из области: случайности не случайны! Шесть лет назад я искала разные подработки и наткнулась на одну музыкальную библиотеку. Директор этой библиотеки сразу предложил поработать над двумя песнями.

Одна из них была в свое время использована в американском сериале Whiskey Cavalier. А вторую песню директор поставил на паузу, и вот она так и пылилась целых шесть лет. Этой весной мне в директ пишет продюсер, с которым мы работали над песнями, и предложил поработать с другой библиотекой, на что я охотно согласилась. Мы еще не успели подписать договоры, как нашу песню «Я – твоя» одобрили для фильма Шона Бейкера «Анора». Потом оказалось, что в этом фильме также звучит моя другая песня, написанная для первой библиотеки. Плейсмент этих двух песен для меня особая награда, так как в этом фильме звучит мой голос и мои создания. Это безумно приятно!

– Какими навыками и умениями нужно обладать на сегодняшний день артисту, чтобы добиться успеха?

– Ох, это надо спросить, что ему не надо делать. Современный артист он: музыкант, продюсер, инженер по записи, сведению, мастерингу, контент-мейкер, менеджер, видео-оператор, smmщик, таргетолог, иногда даже таролог (залетят твои песни или нет?). Я уверена, я что-то пропустила из этого большого списка. Мне кажется, успех сегодня настолько странная штука. Надо делать очень вкусную музыку в любом случае. Но опять же в тренды залетают иногда такие странные песни (Дымок — Ицык Цыпер, например). Я за то, чтобы заниматься музыкой во всех смыслах слова: учиться игре на своем инструменте, покорить другой инструмент, знать элементарную теорию музыки, быть профессионалом. В последнее можно добавить много подпунктов, одно из которых я бы хотела выделить: быть нормальным человеком. Люди хотят работать с людьми. Если ты офигенный гитарист, но как человек какашка, кто будет с тобой работать? В Америке мы всегда говорили про кого-то, с кем хотелось работать: «Ты – вайб». Во всем остальном, всегда можно найти единомышленников: с кем-то можно поработать бесплатно, за идею. Кому-то нужно доплатить, кто-то точно стоит своих денег. Но все решаемо. Самое главное – возьмите крафт, музыку на себя.

– Ты активно используешь социальные сети. Если проводить параллель, где соцсети более эффективные как способ раскрутки: в зарубежных странах или в России? Почему на ведение соцсетей артисту нельзя забивать?

– Снова про соцсети, алгоритмы и контент. Ненавижу последнее слово, честно (прим. автора. – улыбается).

Подруги знают, что я их готова побить за одно только упоминание этого слова. Мы живем в эпоху соцсетей, и про них точно не стоит забывать и забивать. Да, я сама не самый яркий фанат ведения соцсетей (у меня лежат фотосессии двухгодичной давности). Но понимаю, что иначе моя музыка может не дойти до своего слушателя. Я – очень опытный артист, но музыку начала выпускать совершенно недавно из-за ряда причин, но работаю над тем, чтобы в первую очередь мои близкие слушали мою музыку. И самое классное, когда они делятся этим в сетях. Таким образом песня разрастается. Но невольно становишься заложником алгоритмов. То есть здесь работает тема – количество поверх качества. Да, конечно, в идеале они должны быть рядом. Среди подруг довольно часто слышу, что люди устают от ведения соцсетей. И грубо говоря это отнимает, как ментальные, так и физические силы. Поэтому я, пока еще растущий артист, нахожу свою середину, но сама подумываю в дальнейшем взять в команду человека, может и не одного, который бы помогал мне в этой истории.

– Какие у тебя творческие планы на лето?

– Знаешь, я планировала очень многое, но у меня некоторые планы обломались. Честно, очень хочу отдохнуть. На море. Вдохновиться от души, чтобы потом написать много песен. Сейчас, пока я в Москве, планирую много гулять, есть малиновое мороженое и наслаждаться обществом моих друзей и редким московским солнцем.