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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Санкт-Петербурге завершились съемки исторической мелодрамы «Княжна милосердия»

editor
By editor
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княжна милосердия

В Санкт-Петербурге завершились съемки исторической мелодрамы «Княжна милосердия», производством которой занимается продюсерский центр «Браво». Главные роли в картине исполняют Денис Нурулин, Соня Присс, Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, Максим Иванов, Айсун Гювен (Aysun Güven), Эдип Зейдан (Edip Zeydan), Толга Менди (Tolga Mendi) и другие. Режиссером выступает Леонид Белозорович. Телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

1878 год. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский (Денис Нурулин), который воюет на Балканском фронте в чине майора. Его молодая жена, княгиня Софья (Соня Присс), не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.

Леонид Белозорович, режиссер:

«В основе телесериала лежит история Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. В сценарии мы опирались на русскую литературу: Лермонтов, Толстой, Достоевский… Нашей задачей было сохранить язык общения людей того времени, их взаимоотношения и, конечно же, быт. Все-таки это совсем другая эпоха. Хотелось бы воссоздать ее настолько, чтобы зритель доверял происходящему на экране».

Соня Присс:

«Моя Софья – кроткая, преданная, скромная, любящая. В этих чертах характера – ее сила. И в то же время именно это и мешает ей в тех обстоятельствах, в которых она оказывается. Ее история – это история преодоления. Софья обретает новые качества, проходит через невероятные события, становится сильной женщиной. Это зона ее эволюции, и это очень привлекает, за этим интересно наблюдать».

Первый период съемок сериала проходил зимой в Кисловодске, Пятигорске, а также в Приэльбрусье на высоте 1890 метров над уровнем моря, где передвижение группы было возможно только на джипах.

Из Кисловодска съемочная группа переместилась в Стамбул, а затем и в колоритную деревню на берегу Эгейского моря – Адатепе, где по сюжету живут турецкие герои сериала. Завершились съемки в Санкт-Петербурге, где были задействованы такие известные локации, как Мраморный дворец, усадьба в Елизаветино, музей Некрасова, Дом культуры Всероссийского общества глухих на Галерной улице и Петропавловская крепость.

княжна милосердия

княжна милосердия

княжна милосердия

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