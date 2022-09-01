«Газпром-Медиа Холдинг» расширяет образовательную программу «PROфнавигатор» в новом учебном году

«Газпром-Медиа Холдинг» возобновляет работу образовательно-практического проекта «PROфнавигатор». С 1 сентября холдинг запускает новую серию мероприятий для учащихся: экскурсии на съемочные площадки, лекции, мастер-классы, семинары, кинопоказы и другие активности для погружения школьников в разные профессии медиаиндустрии. В новом учебном году проект существенно масштабирован, в нем примут участие школьники 10 и 11 классов из 155 школ против 66 школ в предыдущем учебном году.

Программа «PROфнавигатор» существует второй год. Она появилась в ходе работы над проектом «Медиакласс в московской школе» Департамента образования и науки Москвы, который «Газпром-Медиа Холдинг» поддержал в сентябре 2021 года. За учебный год с сентября по май 2022 года компании, входящие в «Газпром-Медиа Холдинг», провели более 35 мероприятий для школьников медиаклассов и студентов вузов. В результате молодые люди смогли лично познакомиться с авторами, креаторами, актерами, радиоведущими, режиссерами и другими профессионалами медиаиндустрии и больше узнать о специализациях в отрасли. Всего в программе поучаствовали более 1000 школьников, а общий охват просмотров на официальной странице «Медиакласса в московской школе» на RUTUBE составил более 3 000 пользователей.

В 2022 году «Газпром-Медиа Холдинг» и активы подготовили еще более насыщенную программу для погружения в профессии медиаотрасли. Школьники посетят съемочные площадки сериалов и шоу Comedy Club Production, побывают на экскурсиях в группе компаний ГПМ КИТ, узнают все о работе радио на примере ГПМ Радио, выпустят газету, приуроченную к 350-летию Петра I, вместе с изданием «Панорама ТВ» и многое другое.

«В процессе реализации проекта «PROфнавигатор» мы еще в прошлом году убедились в том, что запрос на помощь в профориентации учащихся существует, молодым людям при всем обилии информации вокруг недостает сведений о тех или иных видах деятельности, о профессиях и специальностях из первых рук. Совместно с нашими коллегами мы рады знакомить молодежь, интересующуюся медиасферой, с устройством этого бизнеса на примере реальных кейсов, и в новом учебном году программа «PROфнавигатор» существенно расширяет свои границы. В рамках проекта мы будем помогать определиться со специализацией и будущим направлением деятельности школьникам и студентам, которые хотят связать свою профессию с медиа, и объясним на практике, какие soft skills для этого необходимы. Нам действительно есть что рассказать и показать, ведь «Газпром-Медиа Холдинг» объединяет лучших профессионалов с уникальными компетенциями. Уверена, что такие проекты, как «PROфнавигатор», дают нам возможность участвовать в развитии молодого поколения, выявлять таланты, усиливать экспертизу и профессионализм на медиарынке», – рассказывает директор по персоналу «Газпром-Медиа Холдинга» Антонина Приезжева.

В частности, в прошлом году школьники прошли медиакурс «Подкасты: битва школ за ваши уши» от телеканала ТВ-3 с участием Podcastbar и RUTUBE; побывали на радиостанциях «Юмор FM», ENERGY, Детское радио и радио Romantika; вместе с Comedy Club Production посетили съемки сериала «САШАТАНЯ»; прослушали мастер-класс «Делаем газету вместе! Школьная газета «Зачетно!» и выпустили в печать эксклюзивный номер со статьями учащихся медиаклассов от издания «Панорама ТВ»; побывали на производстве программ «Живая еда» и «Чудо техники» на телеканале НТВ. В «PROфнавигатор» входит социально-культурный проект «Территория КИТ», направленный на популяризацию российского контента и профессий медиаиндустрии среди молодежи. Партнерами проекта являются все крупнейшие детские центры страны – «Артек», «Орленок», «Сириус», «Смена», «Океан», ведущие вузы, молодежные форумы и фестивали. В рамках «Территории КИТ» было проведено более 200 кинопоказов в более чем 10 регионах России, десятки творческих встреч и лекций для более чем 30 000 школьников страны.

Образовательно-практический проект «Газпром-Медиа Холдинга» «PROфнавигатор» вышел в полуфинал Международной премии #МЫВМЕСТЕ в 2022 году.

Проект реализуется за счет сил и инициатив компаний «Газпром-Медиа Холдинга» без привлечения иных партнеров и подрядчиков. Все видео с мероприятий и ролики, снятые учениками, доступны на собственном канале на RUTUBE.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.