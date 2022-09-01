В Белгороде завершился уникальный арт-терапевтический проект «Танго-марафон для семей, воспитывающих детей с онкологическими заболеваниями»

Напомним, что АНО «Комитет развития спортивных и творческих индустрий» стала победителем конкурса, предоставляющего гранты в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2022 году. Белгородская государственная филармония выступила партнёром важной социальной инициативы.

В Белгородской области заболеваемость онкологией в 2020 году составляла 456 случаев на 100 тыс. жителей (что выше средней заболеваемости по стране). Сегодня на территории региона функционируют 3 взрослых паллиативных отделения и 1 детский хоспис. Нагрузка на персонал очень велика, потребность в хосписах превышает возможности. Онкологическое заболевание само по себе вызывает чрезвычайное психоэмоциональное напряжение не только у заболевшего человека, но и у его родителей, обусловленное возникшей угрозой жизни, необходимостью подвергнуться агрессивным методам лечения и отсутствием гарантий выздоровления. Родители, воспитывающие детей с онкологическими заболеваниями, привлеченные врачи и сотрудники МОО «Святое Белогорье» испытывают колоссальную психологическую и физическую нагрузку, обусловленную необходимостью взаимодействия с больными детьми, заботой о них, лечением и реабилитацией.

Целью проекта являлось создание условий для психологической и социальной адаптации родителей, воспитывающих детей с онкологическими заболеваниями, привлечённых врачей и сотрудников МОО «Святое Белогорье» посредством вовлечения их в танго-марафон, интеграцию в танго-сообщество.

Все события марафона прошли с июля по август. В проекте приняли участие около 60 человек (родители, сотрудники медицинских организаций, воспитывающих/обслуживающих детей с онкологическими заболеваниями).

В программу марафона вошли 4 мастер-класса. Неформальные уроки от профессиональных танцоров позволили танго-марафонцам отвлечься от каждодневных забот и тягот, связанных с изнурительной борьбой за жизнь детей, позволили завести новые приятные знакомства, а также психологически разгрузиться в творческой атмосфере и освоить азы одного из самых экспрессивных танцев мира.

25 августа в Малом зале Белгородской государственной филармонии состоялся благотворительный концерт филармонического танго-оркестра Grado de Pasión. В концерте приняли участие профессиональные тангеро – Дана Сакимова (Белгород, Россия) и Рауль Сантана (Сантьяго, Чили), Магдалена и Владимир Тарасовы (Москва, Россия). Часть вырученных за билеты средств будет направлена на поддержку подопечных клуба «Cвятое Белогорье против детского рака».

После воодушевляющего концерта, 27 августа в Малом зале Белгородской филармонии и 28 августа в школе танцев «Club Bohemios – аргентинское танго в Белгороде» (партнёр проекта) для участников марафона прошли милонги (вечеринки аргентинского танго, где каждый желающий может потанцевать с любым из участников под зажигательные латиноамериканские мелодии).

Также 27 августа в рамках реализации проекта в Малом зале филармонии во время танго-вечеринки был проведен телемост с «Русским домом» (Буэнос-Айрес, Аргентина). Участниками мероприятия стали глава Российского центра науки и культуры (РЦНК) – Ольга Муратова, директор ГБУК «Белгородская государственная филармония» – Светлана Боруха, директор АНО «Комитет развития спортивных и творческих индустрий» – Ирина Дагаева, руководитель проекта и руководитель танго-оркестра Grado de Pasión – Илья Мищенков, родители, воспитывающие детей с онкологическими заболеваниями и волонтёры МОО «Святое Белогорье против детского рака».

«Филармония делает много благотворительных проектов совместно с разными организациями, даже занимали призовые места в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Танго-марафон – уникальный проект. Когда дома больной ребёнок – все мысли членов семьи направлены на то, как помочь ребёнку. У родителей не хватает времени на себя, свои увлечения. Организаторы марафона ставили перед собой сложную цель – мы хотели, чтобы родители детей и волонтёры «Cвятого Белогорья против детского рака» немного отвлеклись от своих ежедневных отважных, но изматывающих дел, связанных с изнурительной борьбой за жизнь детей. Смело можно сказать, что нам всем это удалось! Люди оторвались от своей обыденности, они погрузились в танец, получили вдохновение для жизни дальше. Мы сделали людей немного счастливее», – отметила Светлана Боруха, директор Белгородской государственной филармонии.

«Мы получали и получаем много воодушевлённых отзывов от участников. Они в восторге от мастер-классов, концерта, незабываемых милонг. Для большей части марафонцев этот проект стал совершенно новым опытом в жизни, участники не только имели возможность психологически разгружаться, они познакомились с латиноамериканской культурой. Люди нуждались в таком проекте, это было отчётливо видно на всех этапах марафона. Вели себя раскованно, с трепетом ждали следующих мастер-классов, с удовольствием на них приходили и приводили знакомых. Можно с уверенностью сказать, что марафон удался. Наша маленькая миссия выполнена», – подытожил Илья Мищенков, руководитель проекта.

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