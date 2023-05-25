Geek Picnic 2023 в Москве!

27 и 28 мая в Москве состоится крупнейший фестиваль науки и технологий Geek Picnic 2023. 19 тематических пространств и более 100 встреч, лекций, научных перфомансов, презентаций технологичных новинок и стартапов ждут гостей фестиваля в этом году. Программа охватит как области точных наук и разработок, так и предложит обширный развлекательный трек. Вход на фестиваль будет свободным.

В этом году фестиваль Geek Picnic пройдет в рамках Московской недели предпринимательства, которая открылась в столице 22 мая Московским предпринимательским форумом.

Научные хедлайнеры

Хотите узнать, что делают со скафандрами после полета в космос и почему поезда не теряют равновесия при повороте? Никаких скучных спичей, только чистые факты и знания! Лекция о жидких кристаллах от одного из ведущих популяризаторов химии Алексея Бобровского под звуки психоделического техно. Геометрическая прогрессия помогает музыке? Шок-контент от автора проекта с многотысячными лайками «Математические этюды» Николая Андреева. Лекция Вячеслава Дубынина о тайнах молекул-нейромедиаторов, доктора наук-миллионника: число просмотров его лекции «Мозг и алкоголь» на YouTubе превысило 50 млн! Также гостей ждет выступление летчика-космонавта Андрея Борисенко, доказавшего, что мечты всегда сбываются: впервые он полетел в космос в 39 лет!

Музыка и шоу

Весь день выступления главной сцены будут сопровождать диджейские сеты в исполнении людей и .... инопланетян! Не обойдется и без косплей-оперы от межгалактической дивы Плавылагуны. Музыкальными хедлайнерами станет группа Filatov & Karas, чьи треки регулярно попадают в топ-100 Shazam.

Визионеры

Одной из особенностей фестиваля в этом году станет появление нового трека — «Визионеры». Это зона будет посвящена людям, которые делают нашу жизнь комфортнее и технологичнее каждый день. Кейсы успешных стартапов от первого лица, интересные лекции, которые пригодятся как тем, кто только планирует стать предпринимателем, так и тем, кто далек от бизнеса, но, быть может, захочет быть к нему ближе, узнав о вдохновляющих примерах.

Косплей

Бурирожденные, выпускники Гриффиндора, Чудо-женщины, Бэтманы и другие фантастические герои встретятся на главной сцене фестиваля во время косплей-дефиле! Подготовка костюма — единственное, что может надолго отвлечь гиков от монитора, и организаторы Geek Picnic щедро вознаградят их за труды. Самым правдоподобным и ярким будут вручены призы и подарки.

Стартапы и технологии

Наиболее интересными российские стартапы и разработки будут представлены в зоне «Аллея стартапов». Гости фестиваля смогут не только увидеть, но и буквально «подержать» технологии в руках в интерактивных площадках: увлажнитель воздуха с живыми цветами, скутер для скандинавской ходьбы, авторобот для уборки улиц, стикеры с «зашитой» nfc-меткой и другие изобретения. На «Аллее технопарков» можно будет познакомиться с программами российских технических ВУЗов, узнать подробности об образовательных проектах и выяснить, где и как можно получить новую креативную профессию или поучаствовать в перспективном стартапе. На фестивале также состоится презентация нового инновационного устройства от технологичного бренда realme.

Путь в IT

Кто такие «идеальные айтишники» глазами работодателя и какие направления в IT сейчас наиболее востребованы? Крупнейшая образовательная платформа «Нетология» пригласила своих топовых экспертов-преподавателей, чтобы найти ответы на эти и другие вопросы. Практические советы от тех, кто действительно знает отрасль изнутри. Какой язык программирования изучать в 2023 году, как начать карьеру в мобильной разработке, как начинающему специалисту правильно рассказывать о себе? Теория, которую гости лектория смогут применить на практике уже завтра.

Для детей

Исследователям всех возрастов не дадут заскучать на Geek Picnic. Самых юных первооткрывателей ждет «Инженерная песочница», где ребята смогут научиться создавать и программировать роботов, узнают о технологиях создания собственных приложений: никогда еще «сидение» в телефоне не приносило столько пользы! В «Клубе юных инженеров» они познакомятся со сборкой электросхем и примут участие в мастер-классе по 3D-сканированию.

Гейминг

Вспомнить детство или провести тест-драйв новых игр: каждый сам выберет, каких эмоций он ждет. В зоне ретро-компьютеров и старых видеоигр можно будет сыграть в Sega, Dendy или даже Atari, «потрогать» старенькие Nintendo, xBox или PlayStation первых поколений. А можно протестировать эксклюзивные новейшие игры, созданные в России, и погрузиться в увлекательный мир VR и 3D-моделирования. Также гостей ждет мастер-класс по пилотированию квадрокоптерами в специальной полетной зоне, программируемые роботы и робофутбол.

Wellness зона

В этом году организаторы добавили спортивные площадки для гостей фестиваля: тренд на ЗОЖ не обошел даже гиков. В wellness-пространстве от Fitmost пройдут занятия по цигуну и йоге. Не пропустите ультрамодную тренировку энимал-флоу!

Остров чтения

Отдельное пространство фестиваля будет отведено зонам отдыха и интеллектуального насыщения. В зоне «Остров Чтения» от сети «Читай-город» можно будет принять участие в мастер-классах по каллиграфии, граффити, саберфайтингу (фехтованию в стиле «Звездных Войн»), прослушать серию лекций о нейросети и программировании, а также встретиться с авторами популярных комиксов или сочинить хокку с нейросетью.

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