Яркие керамчиские пончики южнокорейского скульптора Джей Йонг Кима достойны того, чтобы их «попробовали»…

С 26 мая по 20 июня в московской галерее современного искусства ASKERI GALLERY состоится выставка южнокорейского скульптора Джей Йонг Кима.

Всемирно известный мастер создает уникальные керамические пончики - как символ человеческих стремлений и мечт. Его собственная мечта началась с размышлений об открытии настоящей кондитерской и выросла до персональных выставок в лучших галереях мира.

Новая серия работ Джей Йонг Кима посвящена надеждам на лучшую жизнь и мечтам, которые мы не стремимся воплощать в реальность из-за собственных страхов и комплексов. Призыв «Do not wait!» (DONUT WAIT) звучит для всех, кто хотел бы мотивировать себя на большее, не утратив свою суть в океане всеобщих страстей и показательного «достигаторства». Скульптор призывает не ждать, а действовать по велению сердца, не боясь ошибиться или устать.

Яркие пончики, украшенные уникальной неповторимой росписью, напоминают о том, что самые сладкие желания всегда стоят того, чтобы их попробовать.

Джей Йонг Ким - южнокорейский художник и скульптор, посвятивший свои работы американской поп-культуре. Мастер родился в Южной Корее, в детстве переехал в Кувейт, затем - в Саудовскую Аравию, а оттуда - в США, где получил высшее образование по направлению «скульптура».

Яркие керамические пончики Кима одновременно напоминают зрителю о детстве и заставляют задуматься о современном обществе, которое нацелено скорее на потребление, нежели чем на созерцание. Работы скульптора имеют множество отсылок к поп-арту, в том числе к известным произведениям американского художника Энди Уорхола.

Каждый пончик представляет собой уникальный арт-объект: он создается в единственном экземпляре и больше никогда не повторяется. Работы Джей Йонг Ким находятся в коллекции университета Хартфорд, университета Бриджпорта, а также в частных собраниях по всему миру. Художник принимает участие в лучших международных ярмарках.

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