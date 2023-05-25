26 мая в музее-заповеднике «Остафьево»-«Русский Парнас» открывается выставка «Остафьево: отражение в медали». В экспозиции представлено около 70 медалей, раскрывающих историю усадьбы Остафьево от Вяземских-Шереметевых и до наших дней.

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев. А.А. Архипов. СПМД. 2005 г. Томпак. 70 мм

Ревнителю русской культуры. А.А. Королюк. СПМД. 2000 г. Томпак. 70 мм

На выставке можно увидеть медали с портретами владельцев усадьбы, представителей трёх поколений князей Вяземских – Андрея Ивановича, Петра Андреевича и Павла Петровича, а также графа Сергея Дмитриевича Шереметева. Кроме того, монетными дворами были отчеканены медали в честь знаменитых гостей усадьбы – Александра Сергеевича Пушкина, Василия Андреевича Жуковского, Николая Васильевича Гоголя. Несколько медалей было выпущено в память прославленного историографа Николая Михайловича Карамзина.

— В музее-заповеднике Остафьево располагается единственный в России Кабинет медали, в котором хранится почти 20 000 экспонатов. Для решения задачи сохранения памяти о владельцах и гостях усадьбы музей привлекал современных скульпторов к работе по созданию медальерной портретной галереи владельцев и гостей усадьбы. На это предложение музея откликнулись выдающиеся художники: Алексей Королюк, Вениамин Сидоренко, Андрей Забалуев, Алексей Архипов и другие. Скульпторы-медальеры часто преподносили и продолжат преподносить в дар музею свои работы, посвященные истории усадьбы — рассказал директор музея-заповедника «Остафьево» Юрий Евтюхин.

Помимо памятных медалей, выполненных по инициативе нашего музея и отчеканенных в металле на монетных дворах, на выставке можно увидеть авторские модели медалей. Уникальность их в том, что они непосредственно передают замысел и авторский почерк скульптора, а на монетных дворах с помощью технических средств художественное решение модели переводят в медаль, и конечный результат может отличаться от задумки художника.

В музее-заповеднике «Остафьево» сложился уникальный опыт по созданию медальерной истории усадьбы, и этот проект позволит посетителям вспомнить тех, кто принёс этому месту славу Русского Парнаса.

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