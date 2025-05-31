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Домой366INFO.RUГенеральный директор «Евразийской Медиагруппы» Сергей Деменский номинирован на премию «Медиа-Менеджер России»

Генеральный директор «Евразийской Медиагруппы» Сергей Деменский номинирован на премию «Медиа-Менеджер России»

editor
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Сергей Деменский
Фото © пресс-служба «Евразийской медиагруппы»

Генеральный директор «Евразийской Медиагруппы», кандидат философских наук, член Международной редакционной коллегии издания «За рубежом» Сергей Деменский номинирован на XXV юбилейную Национальную премию «Медиа-Менеджер России» в категории «Мультимедиа».

Премия, учреждённая в 2000 году Издательским домом «МедиаБизнес», остаётся одной из значимых профессиональных наград в отрасли. Она ежегодно отмечает специалистов за достижения в управлении медиапроектами, внедрение новых решений и способность эффективно реагировать на перемены в отрасли. За время существования премии её лауреатами стали более 700 профессионалов медиасферы.

Сергей Деменский номинирован за проект по обновлению бренда «За рубежом», приуроченный к 95-летию издания. Под его руководством прошёл мультимедийный апгрейд платформы — внедрены современные digital-решения, улучшен дизайн ресурса, расширены мультимедийные возможности. В результате аудитория Telegram-канала издания увеличилась в 4,5 раза, посещаемость официального сайта выросла на 48%, а число упоминаний бренда в профессиональных медиа удвоилось. По результатам опросов, 80% пользователей оценили обновлённый стиль платформы как современный и отвечающий ожиданиям.

Такие результаты стали возможны благодаря комплексному подходу, сочетающему современные digital-инструменты, стратегические партнёрства и последовательную работу над коммуникационной архитектурой бренда. Это позволило «За рубежом» укрепить позиции и привлечь внимание профессионального сообщества.

Сергей Деменский — кандидат философских наук, автор более 200 научных публикаций, нескольких монографий, включая «Большую актуальную политическую энциклопедию», работы по социальной философии, метафоре в науке и мифотворчеству. Он — лауреат национальных и международных премий, в том числе «Радиомания», C4F Davos Awards Communication 4 Future, «Серебряный лучник-Сибирь», а также является обладателем премий «PRESS» и «Инновации в России глазами журналистов».

В 2010 году Сергей Деменский, будучи заместителем генерального директора НПО «Радиозавод им. А. С. Попова» по связям с общественностью, уже был удостоен награды «Медиаменеджер года» за организацию Международного форума молодых предпринимателей «Объединяя усилия — определяем будущее».

Номинация на XXV премию «Медиа-Менеджер России» — подтверждение системной и долгосрочной работы Сергея Деменского по развитию отечественного медиабизнеса. Его вклад в модернизацию отрасли способствует формированию новых стандартов качества, инновационности и профессионализма в современном медиа.

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