ТОП-8 российских ВУЗов в области фото, дизайна и брендинга

Выбор вуза для обучения творческим профессиям – ответственный шаг, который определяет не только качество знаний, но и будущие карьерные перспективы. Ниже представлен обзор восьми ведущих российских вузов, специализирующихся на подготовке специалистов в сферах фотографии, дизайна и брендинга, с кратким обзором их сильных и слабых сторон.

Институт гуманитарного образования (ИГУМО)

ИГУМО – ведущий креативный вуз Москвы, отличающийся индивидуальным подходом к каждому студенту и внимательной работой с профессиональной траекторией. Здесь представлены современные направления: графический и UX/UI-дизайн, коммерческая иллюстрация и 3D, дизайн интерьера и мебели, брендинг и реклама, коммерческая фотография, мультимедиа и видеопродакшн, репортаж и фотожурналистика, арт-фотография и кураторская деятельность.

Особенности обучения:

Объёмное портфолио: фирменный стиль, упаковка, сайты и мобильные приложения, рекламные кампании, комиксы, анимация, интерьеры и мебель

В институте фотографии портфолио состоит из работ в разных жанрах фотографии: коммерческая, архитектурная, документальная, бьюти, фэшн и другие, а также включает документальные и художественные короткометражные фильмы

Работа с реальными заказчиками и участие в международных фестивалях, таких как фестиваль современного искусства DOCA

Фотостудии с циклорамами и современным оборудованием, более 300 компьютеров, художественные студии, аналоговая фотолаборатория, медиа-мастерская для записи видео и подкастов, собственная галерея

Преподаватели – практики и члены творческих союзов

Очная форма обучения, а также очно-заочная с посещением вуза в выходные дни

Постоянный участник выставки лучших выпускных работ творческих вузов в Зарядье

Минусы: отсутствие онлайн-формата, в отзывах студенты отмечают высокую учебную нагрузку, строгость дисциплины

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

НИУ ВШЭ – один из самых известных университетов России с кампусами в четырех городах. Дизайн-образование реализуется через Школу дизайна, а также Институт кино и Институт развития креативных индустрий. Образовательные направления: коммуникационный дизайн и брендинг, предметный и промышленный дизайн, анимация, иллюстрация, компьютерная графика, гейм-дизайн, мода, дизайн интерьера, медиа и дизайн.

Особенности обучения:

Студии и современное съемочное оборудование

Реализация проектов для реальных заказчиков, партнерство с ведущими компаниями

Участие в российских и международных конкурсах

Высокий уровень трудоустройства выпускников: до 90% в течение 1,5 лет

Партнерские отношения с крупными современными компаниями на российском рынке

Минусы: высокая стоимость обучения, проблемы с организацией, недостаток индивидуального подхода, часть обучения проходит онлайн

Институт бизнеса и дизайна (B&D)

Институт бизнеса и дизайна – вуз, ориентированный на профессиональную подготовку в дизайне, рекламе, маркетинге и управлении в креативных индустриях. Направления подготовки: графический дизайн, цифровой дизайн, моушн-дизайн, гейм-дизайн, анимация, иллюстрация, арт-фэшн, дизайн среды и интерьера; менеджмент креативных индустрий, маркетинг, реклама и брендинг

Особенности обучения:

Практико-ориентированное обучение, стажировки и реальные проекты для российских и международных компаний

Преподаватели – действующие эксперты индустрии. Руководители профилей – опытные специалисты

Современные аудитории, коворкинги, мастерские

Индивидуальный подход к студентам

Составляются и регулярно обновляют программы обучения в соответствии с реальными требованиям работодателями, отраслевыми трендами и инновациями в образовательном подходе

Минусы: отсутствие собственного здания и столовой, мало санузлов, нет программ по фотографии и видеопродакшну

РГУ имени А.Н. Косыгина

Институт дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина – один из старейших вузов в области дизайна, сохранивший традиции отечественной школы проектирования. Образовательные программы: мультимедиа в промышленном дизайне, дизайн городской среды, дизайн костюма, графический дизайн, экспозиционный и предметный дизайн; включение дисциплин по рекламе, маркетингу и брендингу

Особенности обучения:

Практико-ориентированное обучение, сотрудничество с индустриальными партнерами

Участие в конкурсах, хакатонах, креатонах

Формирование портфолио под руководством экспертов

В учебный план включены профильные дисциплины, такие как дизайн-проектирование, каллиграфия, проектная графика, типографика, макетирование, фотографика

Минусы: устаревшая материально-техническая база, требуется ремонт здания, недостаток внимания к студентам

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)

Обучение дизайну проводится в учебном центре «Арт-дизайн», который входит в структуру факультета Истории искусства Российского государственного гуманитарного университета.

Особенности обучения:

Основные направления: «Дизайн среды» и «Графический дизайн»

Сильная теоретическая и практическая подготовка: рисунок, живопись, композиция, шрифт, проектирование, компьютерные технологии

Особое внимание уделяется выставочной деятельности и интеграции студентов в профессиональное сообщество

Хорошо оборудованные специализированные студии и мастерские

Минусы: нет направления по брендингу, рекламе и фотографии; здание требует ремонта, техника устарела; студенты отмечают недостаток внимания со стороны педагогов и низкую эффективность дистанционного обучения для творческих профессий

Московский художественно-промышленный институт (МХПИ)

МХПИ готовит профессионалов в области актуального графического дизайна более 20 лет, делая упор на фундаментальную подготовку. Вуз выпускает универсальных специалистов, нет разделения на узкопрофильные направления.

Особенности образования:

Более 20 лет опыта подготовки дизайнеров, упор на фундаментальные знания и универсальность

Обучение включает все виды графического дизайна, что даёт широкие профессиональные возможности

Студенты получают навыки в создании инфографики, фирменного стиля, упаковки, книг, мультимедийных продуктов, пробуют себя в фотографии и анимации

Регулярное участие в конкурсах, выставках, фестивалях, что позволяет проявить себя и получить практический опыт

Возможность самостоятельно выбирать место производственной практики (типографии, издательства, рекламные агентства)

Минусы: нет специализации по фотографии и видео, программа универсальна, отсутствует углублённое изучение узких направлений (что затрудняет трудоустройство по востребованным специальностям)

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт общественных наук (ИОН)

Подготовка специалистов в области дизайна, брендинга и медиа коммуникаций ведется на базе Института общественных наук Президентской академии (ИОН) на факультете дизайна и медиа коммуникаций. Программа «Современный дизайн» реализуется по двум профилям обучения: графический дизайн и дизайн среды.

Особенности образования:

Программы по графическому дизайну, дизайну среды и медиа-коммуникациям

Баланс теории и практики, работа в командах, развитие навыков проектной деятельности

Сильный преподавательский состав, включая практиков и лауреатов премий

Международное сотрудничество, мастер-классы, тренинги с ведущими экспертами

Практика в топовых агентствах и культурных институциях Москвы

Минусы: нет отдельного направления по фотографии, отмечаются организационные проблемы и недостаток индивидуального подхода, много занятий проходит онлайн, что снижает эффективность освоения творческих профессий

Национальный институт дизайна (НИД)

Институт существует уже более 20 лет и в настоящее время предоставляет различные уровни образования от колледжа до аспирантуры и программ дополнительного образования. Обучение осуществляется на коммерческой основе

Особенности обучения:

Образование по широкому спектру дизайнерских направлений: графический, промышленный, интерьерный, костюмный дизайн

Возможность учиться на всех уровнях — от колледжа до аспирантуры

Преподаватели – известные дизайнеры и теоретики, глубокое знание рынка

Выпускники успешно трудоустраиваются благодаря сотрудничеству с профессиональными объединениями

Институт – член международной ассоциации CUMULUS

Минусы: нет программ по фотографии и видео, в отзывах отмечают недостаток индивидуального подхода и слабую адаптацию к современным трендам, некоторые организационные сложности

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Каждый из представленных вузов имеет свою специфику и уникальные сильные стороны и особенности. При выборе стоит учитывать не только учебную программу и возможности для практики, но и уровень инфраструктуры, формат обучения, общий подход к обучению и развитию личного творческого потенциала и отзывы студентов.