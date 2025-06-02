VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUТОП-8 российских ВУЗов в области фото, дизайна и брендинга

ТОП-8 российских ВУЗов в области фото, дизайна и брендинга

editor
By editor
82
Косыгина

Выбор вуза для обучения творческим профессиям – ответственный шаг, который определяет не только качество знаний, но и будущие карьерные перспективы. Ниже представлен обзор восьми ведущих российских вузов, специализирующихся на подготовке специалистов в сферах фотографии, дизайна и брендинга, с кратким обзором их сильных и слабых сторон.

Институт гуманитарного образования (ИГУМО)

ИГУМО – ведущий креативный вуз Москвы, отличающийся индивидуальным подходом к каждому студенту и внимательной работой с профессиональной траекторией. Здесь представлены современные направления: графический и UX/UI-дизайн, коммерческая иллюстрация и 3D, дизайн интерьера и мебели, брендинг и реклама, коммерческая фотография, мультимедиа и видеопродакшн, репортаж и фотожурналистика, арт-фотография и кураторская деятельность.

Особенности обучения:

  • Объёмное портфолио: фирменный стиль, упаковка, сайты и мобильные приложения, рекламные кампании, комиксы, анимация, интерьеры и мебель
  • В институте фотографии портфолио состоит из работ в разных жанрах фотографии: коммерческая, архитектурная, документальная, бьюти, фэшн и другие, а также включает документальные и художественные короткометражные фильмы
  • Работа с реальными заказчиками и участие в международных фестивалях, таких как фестиваль современного искусства DOCA
  • Фотостудии с циклорамами и современным оборудованием, более 300 компьютеров, художественные студии, аналоговая фотолаборатория, медиа-мастерская для записи видео и подкастов, собственная галерея
  • Преподаватели – практики и члены творческих союзов
  • Очная форма обучения, а также очно-заочная с посещением вуза в выходные дни
  • Постоянный участник выставки лучших выпускных работ творческих вузов в Зарядье

Минусы: отсутствие онлайн-формата, в отзывах студенты отмечают высокую учебную нагрузку, строгость дисциплины

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

НИУ ВШЭ – один из самых известных университетов России с кампусами в четырех городах. Дизайн-образование реализуется через Школу дизайна, а также Институт кино и Институт развития креативных индустрий. Образовательные направления: коммуникационный дизайн и брендинг, предметный и промышленный дизайн, анимация, иллюстрация, компьютерная графика, гейм-дизайн, мода, дизайн интерьера, медиа и дизайн.

Особенности обучения:

  • Студии и современное съемочное оборудование
  • Реализация проектов для реальных заказчиков, партнерство с ведущими компаниями
  • Участие в российских и международных конкурсах
  • Высокий уровень трудоустройства выпускников: до 90% в течение 1,5 лет
  • Партнерские отношения с крупными современными компаниями на российском рынке

Минусы: высокая стоимость обучения, проблемы с организацией, недостаток индивидуального подхода, часть обучения проходит онлайн

Институт бизнеса и дизайна (B&D)

Институт бизнеса и дизайна – вуз, ориентированный на профессиональную подготовку в дизайне, рекламе, маркетинге и управлении в креативных индустриях. Направления подготовки: графический дизайн, цифровой дизайн, моушн-дизайн, гейм-дизайн, анимация, иллюстрация, арт-фэшн, дизайн среды и интерьера; менеджмент креативных индустрий, маркетинг, реклама и брендинг

Особенности обучения:

  • Практико-ориентированное обучение, стажировки и реальные проекты для российских и международных компаний
  • Преподаватели – действующие эксперты индустрии. Руководители профилей – опытные специалисты
  • Современные аудитории, коворкинги, мастерские
  • Индивидуальный подход к студентам
  • Составляются и регулярно обновляют программы обучения в соответствии с реальными требованиям работодателями, отраслевыми трендами и инновациями в образовательном подходе

Минусы: отсутствие собственного здания и столовой, мало санузлов, нет программ по фотографии и видеопродакшну

РГУ имени А.Н. Косыгина

Институт дизайна РГУ им. А.Н. Косыгина – один из старейших вузов в области дизайна, сохранивший традиции отечественной школы проектирования. Образовательные программы: мультимедиа в промышленном дизайне, дизайн городской среды, дизайн костюма, графический дизайн, экспозиционный и предметный дизайн; включение дисциплин по рекламе, маркетингу и брендингу

Особенности обучения:

  • Практико-ориентированное обучение, сотрудничество с индустриальными партнерами
  • Участие в конкурсах, хакатонах, креатонах
  • Формирование портфолио под руководством экспертов
  • В учебный план включены профильные дисциплины, такие как дизайн-проектирование, каллиграфия, проектная графика, типографика, макетирование, фотографика

Минусы: устаревшая материально-техническая база, требуется ремонт здания, недостаток внимания к студентам

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)

Обучение дизайну проводится в учебном центре «Арт-дизайн», который входит в структуру факультета Истории искусства Российского государственного гуманитарного университета.

Особенности обучения:

  • Основные направления: «Дизайн среды» и «Графический дизайн»
  • Сильная теоретическая и практическая подготовка: рисунок, живопись, композиция, шрифт, проектирование, компьютерные технологии
  • Особое внимание уделяется выставочной деятельности и интеграции студентов в профессиональное сообщество
  • Хорошо оборудованные специализированные студии и мастерские

Минусы: нет направления по брендингу, рекламе и фотографии; здание требует ремонта, техника устарела; студенты отмечают недостаток внимания со стороны педагогов и низкую эффективность дистанционного обучения для творческих профессий

Московский художественно-промышленный институт (МХПИ)

МХПИ готовит профессионалов в области актуального графического дизайна более 20 лет, делая упор на фундаментальную подготовку. Вуз выпускает универсальных специалистов, нет разделения на узкопрофильные направления.

Особенности образования:

  • Более 20 лет опыта подготовки дизайнеров, упор на фундаментальные знания и универсальность
  • Обучение включает все виды графического дизайна, что даёт широкие профессиональные возможности
  • Студенты получают навыки в создании инфографики, фирменного стиля, упаковки, книг, мультимедийных продуктов, пробуют себя в фотографии и анимации
  • Регулярное участие в конкурсах, выставках, фестивалях, что позволяет проявить себя и получить практический опыт
  • Возможность самостоятельно выбирать место производственной практики (типографии, издательства, рекламные агентства)

Минусы: нет специализации по фотографии и видео, программа универсальна, отсутствует углублённое изучение узких направлений (что затрудняет трудоустройство по востребованным специальностям)

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт общественных наук (ИОН)

Подготовка специалистов в области дизайна, брендинга и медиа коммуникаций ведется на базе Института общественных наук Президентской академии (ИОН) на факультете дизайна и медиа коммуникаций. Программа «Современный дизайн» реализуется по двум профилям обучения: графический дизайн и дизайн среды.

Особенности образования:

  • Программы по графическому дизайну, дизайну среды и медиа-коммуникациям
  • Баланс теории и практики, работа в командах, развитие навыков проектной деятельности
  • Сильный преподавательский состав, включая практиков и лауреатов премий
  • Международное сотрудничество, мастер-классы, тренинги с ведущими экспертами
  • Практика в топовых агентствах и культурных институциях Москвы

Минусы: нет отдельного направления по фотографии, отмечаются организационные проблемы и недостаток индивидуального подхода, много занятий проходит онлайн, что снижает эффективность освоения творческих профессий

Национальный институт дизайна (НИД)

Институт существует уже более 20 лет и в настоящее время предоставляет различные уровни образования от колледжа до аспирантуры и программ дополнительного образования. Обучение осуществляется на коммерческой основе

Особенности обучения:

  • Образование по широкому спектру дизайнерских направлений: графический, промышленный, интерьерный, костюмный дизайн
  • Возможность учиться на всех уровнях — от колледжа до аспирантуры
  • Преподаватели – известные дизайнеры и теоретики, глубокое знание рынка
  • Выпускники успешно трудоустраиваются благодаря сотрудничеству с профессиональными объединениями
  • Институт – член международной ассоциации CUMULUS

Минусы: нет программ по фотографии и видео, в отзывах отмечают недостаток индивидуального подхода и слабую адаптацию к современным трендам, некоторые организационные сложности

* * *

Каждый из представленных вузов имеет свою специфику и уникальные сильные стороны и особенности. При выборе стоит учитывать не только учебную программу и возможности для практики, но и уровень инфраструктуры, формат обучения, общий подход к обучению и развитию личного творческого потенциала и отзывы студентов.

Предыдущая статья
Михаил Водзуми о потусторонних силах на сцене и «Голове Джармуша»
Следующая статья
Более 9 тысяч человек отметили День защиты детей в Музее Победы

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru