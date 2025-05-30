На Startup Village рассказали о трендах в транспортном дизайне

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ принял участие в форуме Startup Village. Коммерческий директор Анна Кулешова выступила в сессии «От колеса до антигравитации. Инфраструктура для транспорта».

В центре внимания дизайнеров всего мира – появление новых возможностей по развитию транспорта. Одна из самых заметных инноваций уже сейчас – массовое внедрение беспилотных решений.

Технологическая база для подобных объектов в целом готова, а первые прототипы заметны на дорогах. Для широкого использования необходимо появление «дешевых» компонентов, совершенствование инфраструктуры и законодательства. В перспективе ближайших нескольких лет, вероятно, эти барьеры также будут сняты. И нас ожидает новый скачок развития транспорта – как личного, так и городского.

«Все это приведет к изменению сценариев использования транспорта, и дизайнеры думают об этом уже сейчас. Разрабатываются новые транспортные архетипы. Это видно на примере грузового транспорта и развития системы беспилотных доставщиков», — отметила Анна Кулешова.

Сама суть профессии дизайнера — создание продукта, который появится только через несколько лет. Работая над поездом метро «Москва 2024» почти три года назад, мы думали, как изменится транспортный поток, потребности и пожелания пассажиров. В итоге получился комфортный и красивый поезд с универсальным дизайном.

Анна рассказала о перспективном концепте студии 2050.ЛАБ. Автономная транспортная система О-III – это наше представление о том, как может выглядеть транспорт будущего, как городская среда может быть объединена в экосистему. Функционально он состоит из нескольких модулей – пассажирского и грузового, а также модуля шасси. И способен быстро и комфортном перевозить пассажиров и доставлять небольшие грузы.

Развитие беспилотных технологий и интеллектуальных систем приведет к новой организации пространства и изменит сценарии использования транспортом. По сути, произойдет индивидуализация, когда можно будет «настроить пространство» под ситуацию. Самые актуальные технологические тренды сейчас – тактильные управление, отображение информации, воздействие на эмоции пользователя.

«В центре продукта, разработки, идеи становится человек — пользователь и его эмоции, его счастье, его удовлетворенность. И именно дизайном мы этого добиваемся на всех этапах жизни продукта, от производства и сервисного обслуживания до логистики и маркетинга», — подчеркнула Анна Кулешова.