География Российско-Финляндского культурного форума будет расширена

Совместное заседание Рабочей группы по подготовке и проведению XXII Российско-Финляндского культурного форума прошло в онлайн-формате.

В мероприятии с российской стороны приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации Алла Манилова; заместитель директора Департамента музеев и внешних связей Минкультуры России Антон Кузнецов; исполнительный директор Санкт-Петербургского международного культурного форума Ксения Горлевая. Со стороны Финляндии участвовали генеральный директор Департамента искусства и культурной политики Министерства образования и культуры Финляндии Рийта Кайвосойя; старший советник по вопросам культуры Министерства образования и культуры Финляндии Майя Луммепуро; генеральный секретарь Общества «Финляндия – Россия» Нийна Синкко.

«Сейчас мы находимся на этапе приема заявок и видим огромный интерес регионов, которые ранее не принимали участие в Российско-Финляндском культурном форуме. В этом году к нам присоединились Поволжье, Республика Адыгея, Пермский край, Республики Бурятия, Якутия, Алтай, Ростовская область. Это важное достижение: расширение границ Форума на всю Россию. Мы готовим Форум в полноценном, живом режиме, но относимся к онлайн-формату как к полезной опции. Во время пандемии мы поняли, что онлайн-подключения могут стать хорошим дополнением, сделать наше мероприятие еще масштабнее. Но все же мы надеемся на очное проведение Форума в сентябре. У нас хорошие прогнозы, однако окончательное решение будет принято позже», – отметила Алла Манилова.

Участники обсудили общие вопросы по организации Форума в этом году, его архитектуру, ход приема заявок-предложений, планы по переговорам участников о совместных проектах и другие вопросы. Форум планируется провести 23-26 сентября 2021 года в Рязани. Его главная тема в этом году: «Культурный код – ключ к пониманию и сохранению культуры городов». Вопрос о формате проведения форума – онлайн, смешанный или офлайн – начнет обсуждаться в апреле этого года.

«Со стороны Финляндии мы рады, что, несмотря на трудности пандемии, мы продолжаем сотрудничество и проводим Российско-Финляндский культурный форум каждый год. Меня впечатлило такое количество поданных заявок на сегодняшний момент – 175. Это говорит о взаимном интересе к сотрудничеству между российскими и финскими деятелями культуры. Мы должны сохранить этот эффективный инструмент взаимодействия – Российско-Финляндский культурный форум. Надеюсь, что осенью мы сможем увидеть прекрасный город Рязань и посетить все дискуссии и площадки офлайн», – сказала Рийта Кайвосойя.

Архитектура форума включает 4 тематических блока: переговоры по проектам, официальные мероприятия, деловая программа, общественный поток.

Традиционно основной задачей Форума является подготовка и проведение совместных российско-финляндских культурных и образовательных проектов. В рамках Форума партнеры знакомятся и проводят двусторонние переговоры по своим будущим проектам: решают организационные и логистические вопросы, обсуждают этапы подготовки и реализации.

Начиная с апреля 2021 года в рамках Форума планируется проводить серии онлайн-переговоров. В 2020 году эта практика хорошо себя зарекомендовала и в этом году будет продолжена. В дни работы Форума участники смогут обсудить итоговые проекты лично. Проведение онлайн-переговоров позволит не только наладить первичную коммуникацию между партнерами, чей проект будет реализован во второй половине года, но и найти партнеров для проектов, которые будут реализованы уже летом 2021 года.

Ключевым официальным мероприятием Форума станет открытие, которое состоится в первый день работы. На церемонии главы делегаций, представители органов государственной власти и крупнейших культурных институций обеих стран пригласят коллег к продуктивной работе и подчеркнут важность международного культурного сотрудничества.

В Деловую программу Форума включены дискуссии и образовательные семинары. Пленарное заседание будет посвящено теме Форума, остальные дискуссии будут ответом на актуальные проблемы и вызовы современной культурной жизни. В них примут участие видные эксперты из России и Финляндии: руководители культурных учреждений, кураторы международных арт- и социальных проектов, организаторы крупных мероприятий.

Также в рамках Форума пройдет ряд мероприятий Общественного потока для жителей Рязани и гостей города. Общественный поток ориентирован на широкий круг аудитории, интересующейся вопросами культуры и искусства. В частности, в рамках Общественного потока планируются дискуссии Открытого лектория «Культура 2.0». Вход на все мероприятия Общественного потока будет бесплатным.

С графиком проведения Форума можно ознакомиться на сайте: www.kultforum.org.

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