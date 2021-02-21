В Якутии создали голосовой русско-эвенкийский переводчик AYANA

Резидент ИТ-парка «Якутск» Николай Апросимов разработал мобильное приложение AYANA на базе искусственного интеллекта, которое позволяет переводить голосовую речь с эвенкийского языка на русский и обратно.

«Голосовая платформа Ayana представляет собой программное обеспечение, в котором будет осуществляться мгновенный голосовой перевод слов и предложений языковой пары “русский – эвенкийский” с возможностью понимания и обработки естественного языка. Приложение может перевести слова или короткие предложения. В России еще не существует подобного высокотехнологичного решения языковой проблемы коренных малочисленных народов», – говорится в описании приложения.

Как отметил разработчик, в голосовой переводчик будут также интегрированы и другие языки коренных малочисленных народов Севера (КМНС): юкагирский, долганский, чукотский. В настоящий момент начальный этап работ закончен: платформа AYANA подключена к технологии Google Speech Text. Теперь приложение доступно для всех желающих бесплатно в Google Play, и App Store. Программа дополняется лексической базой.

По словам разработчика, главная задача приложения – сохранение исчезающего родного языка, культуры и истории эвенкийского народа.

Николай Апросимов – продолжатель известного в Якутии эвенкийского рода Апросимовых из Усть-Маи, носитель эвенкийского языка, по образованию биолог, эколог. Живет в с. Амга, занимается разработкой ПО и другими видами деятельности в сфере ИТ.

Проект уже получил поддержку в Якутии.

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