Лазарев падает от усталости, Студилина переезжает жить на «Мосфильм», Дава чувствует опустошение. Эмоции участников перед финалом «Танцев со звездами»

21 февраля 2021 года, в 17:30, в прямом эфире телеканала «Россия» состоится кульминация грандиозного танцевального шоу, за которым следила вся страна! На паркете остались только лучшие из лучших – восемь пар, которые прошли через непростые танцевальные испытания, выдержали жёсткий режим тренировок и завоевали любовь миллионов телезрителей. Сергей Лазарев, Катерина Шпица, Дава, Антон Шагин, Екатерина Гусева, ST, Дмитрий Лысенков и Янина Студилина готовятся побороться за кубок шоу. Однако состязаться в финале смогут не все: по итогам зрительского голосования из конкурсной программы будут исключены сразу три пары, набравшие наименьшее количество баллов. И только пять счастливчиков смогут сразиться за победу в 12-м сезоне самого зрелищного шоу.

Последняя неделя, пожалуй, стала для всех артистов самой напряженной, а силы на исходе даже у самых стойких. Сергей Лазарев признался, что с нетерпением ждет, когда у него откроется второе дыхание: «Скажу честно, даже когда за неделю нужно было подготовить всего один танец, мы были в шоке! Каждый раз в первые два дня меня охватывала паника, что ничего не получится. Когда узнали, что нужно будет готовить два танца, я не очень понимал, как это физически возможно сделать, потому что я буквально падаю с ног от усталости. Если честно, силы уже на пределе, потому что мы ежедневно проводим на репетициях по 4-5 часов, после которых болят абсолютно все мышцы. Ставить за неделю новый танец с нуля для нас, непрофессионалов, это крайне тяжело. Нужно не просто станцевать, нужно запомнить столько новых движений, эмоций! При этом время выступления мы стараемся не думать об оценках, мы просто хотим сделать яркое шоу и показать классные номера».

Актриса Янина Студилина пошутила, что им с партнером Денисом Тагинцевым придется переехать жить на «Мосфильм», чтобы успеть подготовиться к финалу.

А Дмитрий Лысенков пожаловался на переутомление и бессонницу: «Это очень оказалось непросто – работать в таком ритме. Переутомление, отсутствие сна, температура из-за стресса… В общем, это было двухмесячным физическим испытанием, работой по преодолению себя». Рэпер ST отметил, что несмотря на травмы, участие в «Танцах со звездами» стало для него большим приключением: «Тело ломит. Ноги ноют. Рёбра болят. Но желания бросить не было. Наоборот, появился спортивный азарт. Желание сделать лучше чем делал. Удивить, суметь, доказать себе и окружающим. Чтобы Ассоль сказала – это было круто! Это настоящее приключение и я рад, что оно было в моей жизни!»

Даже такой уверенный участник, как Дава, робеет перед решающим выступлением: «После эфиров я опустошен, поскольку вкладываю в каждый танец все свои эмоции, отдаю все свои силы и энергию. На следующий день я, как правило, нахожусь в нерабочем состоянии. Танец, который мы исполнили 14 февраля, был о любви, это был особенный танец, я выплеснул в нем все эмоции, что у меня были, поэтому к финалу подхожу очень уставшим. Однако, понимаю, что именно сейчас надо собрать последние силы. Задачу подготовить два танца я воспринимаю как очередное испытание, через которое нужно пройти, оно сделает нас еще сильнее. Самое главное – думать о том, что зритель будет смотреть, получать удовольствие, улыбаться и радоваться. В этот раз у нас будут очень позитивные номера, мы хотим порадовать в финале зрителей и зарядить их хорошими эмоциями».

Кажется, общую усталость не разделяет только Екатерина Гусева. Актриса призналась, что ей невероятно жаль расставаться с проектом и она могла бы еще танцевать и танцевать: «Так не хочется расставаться с танцами, с моим прекрасным партнером! Но я уже готовлю себя к роковому понедельнику, который наступит после финала. Все это время мы жили в режиме ежедневных тренировок, преодоления, мы узнавали друг друга и открывали что-то новое в себе. Мы преодолевали боль, усталость, получали невероятное удовольствие. Это была настоящая эмоциональная и физическая встряска, жизнь на пике, на пределе существования. И сейчас сложно поверить, что всего через несколько дней это закончится».

Фото предоставлены телеканалом «Россия»

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