ГИТИС проведёт «Вечер пластики» для студентов театральных вузов Москвы

20 ноября в 19.00 в Учебном театре ГИТИС пройдёт «Вечер пластики», в котором примут участие студенты московских театральных вузов.

«Вечер пластики» — площадка для обмена творческими достижениями между студентами московских театральных школ, обмена опытом педагогов, поиска новых форм сценической выразительности.

В программу традиционно входят номера, подготовленные в рамках пластических дисциплин, преподаваемых в театральных вузах: «Ритмика», «Сценическое движение», «Биомеханика», «Сценический бой».

«Сценическое движение» — базовая дисциплина в формировании пластической культуры актера, благодаря которой он может активно и интересно существовать на сцене.

Сценическое движение, как предмет в русской театральной школе, имеет историю и традиции. Над развитием её в разное время работали Константин Станиславский, Всеволод Мейерхольд, Игорь Иванов, Екатерина Шишмарева, Иван Кох, Аркадий Немеровский, Николай Карпов, Анатолий Васильев, Алексей Левинский и другие.

Первый «Вечер пластики» прошёл в 2015 году и был посвящён памяти заведующего кафедрой «Сценической пластики» Николая Васильевича Карпова. Ежегодно в вечере принимают участие более 60 человек.

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