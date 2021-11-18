Сайт-специфик спектакль «BARSTORY: НЕ ПАНИКУЙ!» представят в баре DeFAQto

«Что вы сделаете, если вам останется жить всего десять минут? Или всей вселенной останется не больше пяти? Главное — сохраняйте спокойствие и не паникуйте. Если уж встречать конец света, то в ресторане на краю вселенной: виды, говорят, незабываемые. Также в программе последних минут этого мира: высококлассное шоу, космические коктейли, высший свет инопланетного безумия. Успейте забронировать столик, чтобы встретить конец достойно».

21 ноября 2021 года в необычном формате пройдёт спектакль «BARSTORY: НЕ ПАНИКУЙ!». Это иммерсивная постановка по мотивам книги Дугласа Адамса «Автостопом по галактике. Ресторан «У конца Вселенной»». Постановка сделана в рамках театральной лаборатории «Ноунеймы».

«Ноунеймы» — это сайт-специфик театральный проект, который призван без строительства новых театров дать площадку для творческой самореализации молодым и талантливым актерам, а также режиссерам и сценаристам. Особенностью постановок сайт-специфик является то, что они происходят не на классической театральной сцене, а в неприспособленных для этого местах, что позволяет по-новому взаимодействовать со зрителями и пространством. Действие может происходить где угодно: в шумном баре, протестантской церкви, на дне бассейна или заброшенном заводе.

В постановке играют шесть актеров, а зрители оказываются в центре действия и вместе с ними будут вести отсчет до конца света, а может быть и конца вселенной. Формат спектакля допускает реплики из зала, активное участие в разговорах с актерами, импровизацию и пение.

Подробности на сайте https://barstory.ru .

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