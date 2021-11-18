Выставка работ Питера Опхайма открылась в ASKERI GALLERY

Полина Аскери, владелица ASKERI GALLERY представила в Москве новые произведения американского художника Питера Опхайма. Первыми экспозицию увидели Ангелина Аскери, Альбина Джанабаева, Вика Газинская, Ирина Зарькова, Наташа Максимова, Анна Лепс, Александр Шенкман, Алина Буре, Юлиана Винер, Ингрид Олеринская, Денис Катаев, Полина Гудиева, Мелания Кондрахина и многие другие. Гости вечера погрузились в сказочный, яркий и неповторимый мир Питера Опхайма.

Полина Аскери и Питер Опхайм

Живописные работы Питера Опхайма – это окно в удивительную вселенную, сокрытую в душе каждого взрослого. В ней самые ранние переживания и впечатления сливаются с тайными желаниями, эмоциями и тревогами зрелости. Питер Опхайм умело воплощает на холсте это противоречивое смешение внутренних состояний человека в виде игривых и сказочных образов.

Уникальная техника Питера Опхайма преодолевает разрыв между живописью и пластикой: изображения на его холстах кажутся почти трехмерными, а использование смелых цветовых сочетаний превращает модели в самостоятельное произведение полихромной скульптуры.

«Наш пятый, юбилейный год продолжается выставкой Питера Опхайма, на которой мы представляем новую серию работ этого мастера. Большая часть произведений была создана в последние два года, однако, в отличие от многих современных художников, Питер избегает актуальных проблем, стоящих на повестке дня, предпочитая продолжать глубинное исследование характеров и образов, порожденных его воображением. Это третья персональная выставка, которую автор лично представил в Москве, и я рада, что российские зрители получат возможность окунуться в его удивительный и яркий мир», — сказала Полина Аскери, владелица ASKERI GALLERY.

Текст и фото — Александр МУРАШКИН

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