«Главное чудо спектакля – это артисты!»

В Театре кукол имени Образцова состоялась премьера мюзикла в куклах «Рождественская история» по святочному рассказу Диккенса.

21 декабря в Театре кукол имени Образцова прошла громкая премьера фантастического мюзикла в куклах Алексея Франдетти «Рождественская история». Композитор Андрей Рубцов создал сложную партитуру, где сочетается традиционная шотландская, ирландская, старинная английская и современная музыка. В спектакле ее исполняет живой оркестр под руководством Михаила Фадеева. Художником спектакля стал выдающийся кукольник Виктор Плотников. Главную роль исполнил популярный артист театра и кино Ефим Шифрин.

Директор ГАЦТК им. С.В. Образцова Елена Булукова:

– Для нашего театра постановка «Рождественской истории» стала настоящим вызовом, серьезным испытанием и новой творческой вершиной. Здесь важно все – свет, звук, декорации, – и мы старались воплотить идеи режиссера и художника на высшем уровне. Это не первая музыкальная премьера в Театре Образцова – мы часто сотрудничаем с современными композиторами, а наши артисты поют во многих спектаклях. Но, пожалуй, впервые именно музыкальная драматургия стала в театре кукол определяющей. И я очень горжусь нашими актерами, которые справились с этой невероятно трудной задачей и показали себя универсальными артистами, которые могут все.

Для известного режиссера мюзиклов, лауреата «Золотой Маски» Алексея Франдетти «Рождественская история» стала дебютом в театре кукол:

– Я очень люблю это произведение Диккенса и видел множество экранизаций и спектаклей по нему в форме мюзикла, оперы и балета, - рассказал режиссер. - Но найти форму, в которой призраки не выглядели бы ряжеными, было довольно сложно. И когда возникло предложение от Театра Образцова, я понял, что именно в театре кукол все эти фантазии, видения и сны будут выглядеть более чем органично. Куклы могут сыграть что угодно! Это мой первый кукольный спектакль, но я так полюбил этот жанр, что и в следующих постановках буду обязательно использовать кукол. Мне очень радостно было работать в этом театре со всеми - от цехов до монтировщиков. Но главное чудо этого спектакля – артисты, которые управляют куклами и при этом танцуют и поют на высоком профессиональном уровне.

Популярный актер театра и кино Ефим Шифрин, исполнивший роль старика Скруджа, тоже впервые выступал в кукольном спектакле:

– Это мое первое соприкосновение с замечательным искусством театра кукол, и оказалось, это невероятный труд! – признался артист. - Нужно играть, управлять куклой, да еще и петь. А музыкального материала тут очень много, у Андрея Рубцова получилась сложная музыка в стиле фьюжн – то есть сочетание самых разных жанров, с непростыми ритмами и синкопами. Так что для меня это было серьезным испытанием, хотя я уже десять лет работаю в жанре мюзикла.

Декорации и кукол для спектакля, в том числе фантастических призраков, создал известный уральский кукольник Виктор Плотников:

– Для меня самое важное – создать у зрителя ощущение внезапности, неожиданности. Я не люблю прямолинейного движения, драматургии, развития образов, мне нужно всегда, чтобы было огромное, маленькое, какой-то мир создавать. Я считаю, такой мир можно создать только в театре кукол. Именно поэтому я здесь и работаю, – поделился Виктор Плотников.

Премьерные показы состоятся: 22 и 23 декабря в 17.00, 26 декабря в 19.00, 27 декабря в 15.00 и 19.00.

Фото – Юлия ГУБИНА

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