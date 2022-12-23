Сломали стены и стереотипы: звёзды сериала «Евгенич» потрудились на славу в будущем баре Сергея Жукова

На ремонт будущего бара приехали звезды сериала «Евгенич»: Владимир Сычев, Маргарита Аброськина, Елена Старостина, Игорь Пиджаков. Шура, немного опоздав к началу, сразу же попросил фирменной настойки от Евгенича, согреться. И искренне недоумевал, когда его угостили компотом из ягод.

Сергей Жуков, Шура, Владимир Сычев, Елена Старостина, Игорь Пиджаков, Маргарита Аброськина

Сергей Жуков встречал гостей в образе Евгенича: культовый свитер из 90-х, торчащие волосы под кепкой с кричащей аббревиатурой «ПТУ» и строительная жилетка, которую Евгенич предлагал надеть каждому гостю вместе со строительной каской.

Когда все звезды были в сборе - Сергей Жуков, взяв карту помещений «Евгенич бар», определил каждому гостю свою зону работ. Под четким руководством Владимира Сычева - сам Сергей сносил перфоратором одну из перегородок в будущей кухне. Игорь Пиджаков и Маргарита Аброськина отбили ломом старую плитку. Далее все переместились в основной зал. Пока Владимир Сычев замешивал дрелью-миксером раствор для кирпичей, Елена Старостина отшпаклевала стены, а после покрасила их белой краской. Звездой стройки по праву стал Шура, если в начале певец отказывался от всех строительных работ, то в конце удивил мастерством заделывания отверстий между кирпичами. К ловко орудующему шпателем и мастерком Шуре, присоединились Маргарита Аброськина и Игорь Пиджаков. А после все по очереди забрались на стремянку и заменили лампочки в «Евгенич бар».

После завершения ремонтных работ, Евгенич пригласил артистов к накрытому угощениями столу-книжке. Сам хозяин бара сел в центре стола, на составленные друг на друга строительные паллеты, а гости присаживались на покрытые газетой табуреты. Под общие разговоры и обсуждение новой серии «Евгенич», которая выходит каждую среду на телеканале «Пятница!», артисты угощались закусками и дегустировали наливки, желая бару «Евгенич» процветания и успешной работы.

Наряду с созданной артистом ранее сетью баров «Руки Вверх!», концепция нового питейного заведения основана на комедийно-музыкальном сериале «Евгенич» и заключает в себе мультиформат: бар-рюмочную, бистро, караоке и большой танцпол. Караоке-рюмочная «Евгенич» — эпицентр творчества, где царит праздничная атмосфера настоящего квартирника. Гости смогут предаться воспоминаниям о бурной молодости и поностальгировать, ведь главным продуктом караоке-рюмочной «Евгенич» является атмосфера, которую дополнят авторские настойки от Евгенича и фирменные чебуреки. А также гости смогут проверить свои музыкальные таланты на любом инструменте, висящем и находящемся в баре: сыграть любимую композицию или исполнить ее. Концерты артистов, живая музыка, выступления капелла, танцы до утра и караоке - это еще не полный список того, что ждет каждого гостя.

Напомним, что Сергей Жуков — настоящий амбассадор 90-х: помимо того, что фронтмен культовой группы «Руки Вверх!» открывает атмосферные заведения по всей стране, он также исполняет главную роль в комедийном сериале «Евгенич», где предстает перед зрителями в образе наивного добряка и музыкального виртуоза.

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