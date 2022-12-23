«Егермейстер» выпустил актуальный сингл «Волна за волной»

23 декабря группа «Егермейстер» представила долгожданный сингл «Волна за волной». Несмотря на то что полноценно песня вышла лишь в конце 2022 года, в сети она давно стала народной и любимой, превратившись в визитную карточку группы как в интернет-пространстве, так и на различных фестивалях и концертах.

Записанная под чутким руководством знаменитого саунд-продюсера Виктора Фарафонтова «Волна за волной» обрела наполненное объемное звучание, дерзость и глубину – в тон серьезной и актуальной лирике. Также в записи трека принял участие барабанщик легендарной группы «Мумий Тролль» Олег Пунгин. Сотрудничество вышло продуктивным: «Волна за волной» готова стать народным гимном нового времени.

Группа «Егермейстер» – это симбиоз хорошего русского рока, безудержного панка и честного подхода к лирике. Их творчество – своеобразный музыкальный стендап, в котором Егор – фронтмен и автор песен – рассказывает о жизни. И так как реальность не однотонна, песни выходят от хулиганских и житейских до серьезных и пронзительных. Играя нетипичный и цепляющий лирический панк-рок «Егермейстер» сочетает в своем творчестве разнузданность и мелодичность, романтику и драйв. Вплетая в тяжелую на первый взгляд мелодику песен джазовые аранжировки, а в лирику – легкость и иронию группа получает на выходе запоминающиеся «народные» треки с изобретательным музыкальным рисунком.

Трек «Волна за волной» стал первым синглом с дебютного ЕР группы, который выйдет в начале 2023 года.

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