«Главные детские песни 5.0»: Музей Победы анонсировал имена авторов, чьи песни войдут в новый музыкальный альбом

Музей Победы объявил имена авторов и авторских коллективов, чьи композиции войдут в музыкальный альбом «Главные детские песни 5.0». Победителями пятого сезона проекта стали 12 песен.

«Оргкомитет проекта «Главные детские песни» поздравляет талантливых авторов и выражает благодарность всем участникам за творческий вклад и проявленный интерес к проекту. Благодаря вам репертуар современных патриотических песен для детей становится богаче и ярче», — подчеркнули в Музее Победы.

Творческий совет проекта определил лучшие композиции, которые были поданы в рамках отборочного этапа, стартовавшего 15 января 2026 года. В нем приняли участие авторы и авторские коллективы, создающие новые детские песни гражданско-патриотического звучания. Среди победителей проекта – поэты и музыканты из Москвы, Воронежа, Краснодара, Оренбурга и других городов. Они создали замечательные песни о России, семье и счастливом детстве.

Проект «Главные детские песни» реализуется Музеем Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.