Группа UBEL выпустила сингл «What winds are driving me?»

Группа UBEL совместно с композитором и музыкальным продюсером Николаем Мищенко выпустила сингл «What winds are driving me?»

«What winds are driving me?» – это притча о поиске собственного пути, холодный, мрачный и оглушительно-тихий вопрос судьбе. Первый трек группы на английском языке был вдохновлен саундтреками к бондиане и создан совместно с пианистом, композитором и преподавателем знаменитого Berklee College of Music (Бостон, США) Николаем Мищенко.

Музыку и текст написала солистка группы Варвара Убель, а Николай Мищенко взялся за аранжировку и исполнил партию фортепиано.

«Эта песня про поиск своего предназначения, про поиск своего пути. Какие ветра меня носят? Что мною управляет? Ответы на эти вопросы можно найти только внутри себя», – поделилась Варвара Убель.

UBEL – пионеры нуарного гранж-попа, дуэт родных брата и сестры Егора и Варвары Убель. Варвара – звезда джазовой сцены, победитель и член жюри популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»; Егор – востребованный студийный музыкант и продюсер. Николай Мищенко - пианист, музыкальный продюсер, композитор, выпускник и преподаватель знаменитого Berklee College of Music (Бостон, США). Николай работал и выступал с такими музыкантами как Игорь Бутман, Laurin Talese, Warren Wolf, Gregory Groover, Mayssa Karaa, ERINI и другими. В качестве просветительской деятельности читает лекции, проводит мастер-классы, вебинары.