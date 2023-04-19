Городская лаборатория IV Биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА приступает к работе

Участниками новой региональной инициативы ЦСИ Винзавод в рамках биеннале АРТМОССФЕРА по созданию искусства в городском пространстве стали 50 человек из разных городов России. Среди победителей опен-колла художники, кураторы и критики из Екатеринбурга, Казани, Архангельска, Владивостока, Челябинска, Хабаровска, Краснодара, Ярославля, Набережных Челнов, Ростова-на Дону, Сочи, Твери, Уфы, Воркуты.

Городская лаборатория решает задачу поддержки художественного сообщества из разных городов, обмена опытом создания искусства в городском пространстве и экспертной поддержки в реализации концепции авторских проектов проектов. Первый тур Городской лаборатории (Горлаба) стартовал 18 апреля в онлайн-формате. В него вошел блок лекций, а также работа с наставниками в малых группах по различным направлениям уличного искусства. Второй блок пройдет оффлайн с 19 июня, непосредственно в Москве, где у участников будет возможность познакомиться с преподавателями лично, а также посетить профильные институции, галереи и мастерские художников.

Среди отобранных заявок оказались проекты в формате звуковых инсталляций, текстовых, световых, цифровых объектов, аудиоспектаклей, муралов и арт-интервенций, эскизы реконструкций отдельных территорий — все идеи участники доработают во время онлайн-этапа.

В состав жюри и менторский состав Городской лаборатории вошли художник, куратор Игорь Поносов, художник, городской исследователь, сооснователь проекта «Партизанинг» Антон Польский (Make), художник и куратор, сооснователь галереи «Электрозавод» Дмитрий Филиппов, художник, мастер мультимедийного интерактивного искусства, сооснователь проекта Electroboutique Аристарх Чернышев, художница, кураторка, академический руководитель программы «Дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Александра Кузнецова.

Игорь Поносов, художник, представитель экспертной комиссии:

– Каждый из преподавателей городской лаборатории — не только художник, но и куратор, лектор и теоретик. Такая мультидисциплинарность экспертов предоставит участнику Лаборатории максимально широкий взгляд на город и на применяемые в его пространстве художественные практики. Ключевое слово в проекте — «Лаборатория». Это подразумевает экспериментальность как от участников, так и от преподавателей. Мне как куратору проекта хотелось бы получить новые, свежие и инновационные идеи.

Для Винзавода биеннале уличного искусства АРТМОССФЕРА станет самым масштабным проектом 2023 года. Институциональная поддержка позволит нескольким десяткам художников представить новые проекты. Став частью деятельности ЦСИ Винзавод, биеннале Артмоссфера объединила как представителей уличной культуры, так и всех художников, чья деятельность направлена на диалог с городом.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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