Подведены итоги VII форума «Эндаументы-2023»

Фонд Потанина и Школа управления СКОЛКОВО 13 апреля провели VII форум «Эндаументы-2023». Ежегодное событие адресовано руководителям фондов целевого капитала, сотрудникам НКО – специалистам по устойчивому развитию, фандрайзингу и планированию, а также представителям управляющих компаний и органов власти.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Фонд системно развивает тему актуальности механизма фондов целевых капиталов. Накануне форума совместно с партнерами из Школы управления СКОЛКОВО мы провели опрос среди представителей некоммерческих организаций, которые сформировали эндаумент или находятся в процессе его создания. Обратная связь помогла нам обозначить наиболее важные темы для обсуждения: поддержание деятельности НКО в целом, фандрайзинг в эндаумент, цифровизация и антикризисное управление. Также в этом году в рамках форума мы впервые подробно рассказали о процессе создания эндаумента нашего Фонда и рассмотрели вызовы, с которыми пришлось столкнуться команде».

Руководитель Школы управления СКОЛКОВО Александр Ким отметил, что в этом году темы форума были выбраны с учетом опыта прошедших лет, а также важных задач, которые сектору предстоит решать в будущем, например, использование искусственного интеллекта в работе некоммерческих организаций.

Участниками первой сессии форума «Стратегии инвестирования для малых портфелей до 10 млн рублей» стали представители крупнейших управляющих компаний. В формате живой дискуссии эксперты обсудили стратегии инвестирования и нюансы управления небольшими целевыми капиталами с активом от 3 до 10 млн рублей. Модератором сессии выступил директор по управлению целевыми капиталами Фонда Потанина Владимир Цупров.

Директор департамента развития бизнеса УК «Апрель Капитал» Илья Барковский уверен, что для управляющих компаний важен каждый клиент, независимо от размера целевого капитала. Илья посоветовал не забывать о том, что ситуация на фондовом рынке меняется каждый день, поэтому владельцам эндаументов следует внимательно относиться к своему модельному портфелю, регулярно общаться с управляющим целевым капиталом и следить за актуальной информацией. Получать доход – это не только право, но и обязанность.

Начальник управления по работе с НКО в «ААА Управление Капиталом» Роза Воронина отметила, что работа со стартовыми капиталами для управляющей компании – это с одной стороны социальная нагрузка, но с другой – социальная миссия, важная для любого бизнеса. Если у клиента нет собственного представления о стратегии, ее можно разработать вместе с менеджером. При этом, чем больше информации об организации получит управляющий, тем лучше будет сформирован портфель.

Руководитель направления по работе с целевыми капиталами «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Пигарев также заметил, что работа с целевым капиталом той или иной НКО – это дополнительный маркетинг для управляющей компании, положительно влияющий на имидж. Владея даже небольшим целевым капиталом, НКО может играть значимую роль на рынке. Любой модельный портфель формируется по запросу клиентов, а проговаривать стратегию стоит в соответствии с бенчмарком. Самое важное – определиться с целью, например, заранее продумать, что будет происходить с доходом от целевого капитала через год.

В рамках сессии «Использование цифровых технологий в работе эндаументов» футуролог, основатель и управляющий партнер Mindsmith Руслан Юсуфов провел практическую лекцию на тему использования современных технологий в работе НКО, автоматизации рутинных задач и новых подходов к цифровизации.

Руслан уверен, что в некоммерческом секторе будущего IT-компетенции станут важнейшим направлением деятельности. Сегодня искусственный интеллект может использоваться НКО, например, для коммуникации с аудиторией, но вскоре будет применяться и для программных целей. Вопреки опасениям, новые технологии не отбирают работу у человека, а позволяют выполнять задачи более эффективно. Возможно, вскоре появится универсальная практика по взаимодействию с IT, которая распространится на весь некоммерческий сектор.

В ходе бизнес-интервью проректору по исследованиям Школы управления СКОЛКОВО, профессору бизнес-практики Алексею Калинину генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева впервые представила кейс формирования собственного эндаумента: «Нам всем нужно меняться и предпринимать новые шаги к развитию. Фонд создал новый правовой прецедент с учетом взаимодействия законов о целевых капиталах, доказывая, что сегодня третий сектор можно назвать достаточно профессиональным, чтобы помочь бизнесу стать устойчивее, стать более социальным благодаря передаче акций в управление НКО. Мы будем делиться опытом, продолжая помогать сектору активно развиваться».

В заключительной сессии директор по исследованиям Лаборатории социальных инвестиций и устойчивого благосостояния Школы управления СКОЛКОВО Иван Климов и советник Лаборатории социальных инвестиций и устойчивого благосостояния Школы управления СКОЛКОВО Дмитрий Агеев представили исследование, проведенное Школой управления СКОЛКОВО по инициативе Центра развития филантропии Фонда Потанина. Разговор был посвящен описанию моделей управления благотворительными фондами, которые являются бенефициарами бизнеса посредством эндаументов.

Команда исследователей изучила мировой опыт и проанализировала порядка десяти моделей управления зарубежными благотворительными фондами, которые являются владельцами крупных бизнес-компаний. Эксперты отметили, что в разных странах используются разные модели и практики, но во всех компаниях, где бенефициарами являются НКО, более развито стратегическое мышление, лучше работает корпоративная культура, они более привлекательны для соискателей. Это объясняется в том числе выраженной социальной повесткой. Ознакомиться с исследованием и предположениями о применимости такого опыта в российской практике можно здесь.

Форум по целевым капиталам проходит в Москве ежегодно с 2017 года. За это время он стал значимой просветительской, образовательной и аналитической площадкой, на которой обсуждаются модели целевых капиталов, технологии работы с эндаументами и лучшие практики в этой сфере. Генеральным медиапартнером выступила социальная сеть «ВКонтакте». Запись трансляции доступна на сайте форума.

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