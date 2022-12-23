Российский музыкальный союз (РМС) объявил итоги Всероссийского конкурса композиторов «Эмоция». Имена победителей опубликованы на сайте РМС.

Напомним, что на конкурс принимались сочинения, созданные в этом году как отклик авторов на многогранность и динамику современного мира. Всего было подано свыше 250 заявок как от начинающих, так и от известных композиторов из всех уголков России, а также Республики Беларусь.

В состав жюри конкурса под председательством знаменитого композитора, народного артиста Российской Федерации, художественного руководителя Московской государственной академической филармонии Александра Чайковского вошли: генеральный директор РМС, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Клевицкий; дирижер, виолончелист, народный артист Российской Федерации, главный дирижер Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Феликс Коробов; композитор, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член правления Союза московских композиторов Ефрем Подгайц; композитор, пианист, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, заведующий кафедрой композиции Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова Эльмир Низамов; композитор, заведующий кафедрой специальной композиции и импровизации Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Антон Танонов; композитор, заведующий кафедрой композиции РАМ им. Гнесиных, доцент кафедры сочинения Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Кузьма Бодров; пианистка, заслуженная артистка Российской Федерации, солистка Московской государственной академической филармонии Екатерина Мечетина.

По словам Александра Клевицкого, в числе конкурсных работ было много неординарных и новаторских сочинений, в которых жюри отметили как интересную идею, так и средства ее музыкального воплощения.

В номинации «Симфоническая музыка» лауреатом I степени стала Екатерина Карпенко (Луганск – Москва) с Концертом для тубы и симфонического оркестра «Глас гнева и скорби». Лауреат II степени – Алексей Петров (Москва), лауреат III степени – Тарас Буевский (Москва), оба автора представили сочинения в жанре Концерта для фортепиано с оркестром.

В номинация «Хоровая музыка» места распределились следующим образом: I место – Екатерина Хмелевская (Москва), автор Колыбельной для смешанного хора, фортепиано и ударных на стихи Иосифа Бродского «Пришел сон»; II место – Андрей Комиссаров (Москва), автор Кантаты «Голоса земли» на стихи русских поэтов для солистов, хора и оркестра русских народных инструментов; на III месте – Сергей Кондрашов (Донецк) с Концертом для смешанного хора «Доколе, Господи».

Победителями в номинации «Камерная музыка» стали композиторы из Екатеринбурга, Уфы и Гродно (Республика Беларусь): Евгений Притужалов, автор Хореографической сцены в сопровождении инструментального ансамбля «Три состояния» (I место), Михаил Селиверстов, написавший Духовой квинтет (II место), и Вячеслав Петько с Инструментальной пьесой для виолончели и мультиперкуссии «Плачка».

«Рад поздравить всех участников и финалистов конкурса композиторов «Эмоция»! По количеству конкурсных работ, по их качеству – можно смело сказать, в России музыку сочинять любят и умеют. Работы разные, непохожие друг на друга – отражают стили и направления развития композиторских школ России. Многие из них объединяет стремление уйти от сухих схем и концепций в сторону эмоциональной наполненности, настоящего «живого драйва». Хочу пожелать конкурсу долгой, счастливой судьбы и открытия новых композиторских имен!» – поделился своими мыслями и эмоциями Антон Танонов.

Победителей ждут денежные призы, а всех участников конкурса – дипломы. В преддверии Нового года хочется пожелать всем конкурсантам здоровья, вдохновения и новых творческих свершений!

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