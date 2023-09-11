Государственный музей Востока открывает выставку «Восточный базар»

15 сентября 2023 года в Государственном музее Востока открывается выставка «Восточный базар». Более 150 живописных и графических работ, выполненных художниками Средней Азии, Кавказа и России, запечатлели колористическое богатство базаров, яркие характеры участников торга и выразительные эпизоды — ту динамичную среду, которая восхищала путешественников и сохранялась, в сущности, неизменной еще на протяжении ХХ века.

Восточный базар издревле являлся не только торговым центром города, но и местом коммуникации, средоточием политической и культурной жизни. В закрытом иерархичном обществе на базаре можно было общаться не только с соседями, но и с людьми другого социального статуса, жителями далеких городов, иноверцами… Поводом к общению была торговая сделка, при этом насколько рельефно проявлялись тут личности и как формировались характеры. Базар неизбежно развивал искусство показать предмет, равно как и искусство увидеть предмет среди множества других. На базарах наглядно проявлялись эстетические предпочтения, присущие бытовой культуре разных народов. И, наконец, базар – это особое пространство, а точнее пространства, залитые солнцем или погруженные в таинственный полумрак, звучащие, пахнущие, по-разному окрашенные, зачаровывающие изобилием даров земли или мастерством человеческих рук.

Еще в первые десятилетия ХХ века базар был одним из немногих мест, где перед глазами наблюдательного художника ярко и выпукло рисовались картины восточной жизни. И каждый видел на базаре, в зависимости от склада характера, или вечное, непреходящее, или сиюминутное, гротескное, комическое.

В экспозиции намеренно объединены жанровые наброски, портреты, пейзажи, выполненные на пленэре и композиции, явившиеся синтезом натурных впечатлений. Среди них работы классиков ХХ века: Александра Волкова, Павла Бенькова, Оганеса Татевосяна, Варшама Еремяна, Владимира Фаворского и произведения мастеров второй его половины: Алекпера Рзакулиева, Вагаршака Элибекяна, Евгения Кравченко, Ирины Жданко, Лали Замбахидзе, Юрия Кириченко. Выбранная тема позволила извлечь из запасников немало работ, прежде не экспонировавшихся, и привлечь московских авторов, сопричастных Востоку. С живописью и графикой соседствуют предметы традиционного восточного торга и археологические артефакты.

Все это позволит зрителю увидеть феномен восточного базар глазами художников, осознать его непреходящее эстетическое и культурное значение. И хотя ныне многое изменилось, сам дух восточного базара – вольный, креативный, жизнерадостный, остается прежним.

Базар и в настоящее время можно считать главным действующим «музеем жизни» на Востоке.

Оганес Татевосян. Дынный базар. 1924

Павел Беньков. Крытый базар в Бухаре. 1929

Оганес Татевосян. Везут дыни. 1918

Нурия Иманалиева. Воскресный день. Базар. 1983

Лали Замбахидзе. Покупка. 1960-е

Иван Казаков. Развалины Биби- Ханым. 1914-1923

Юрий Кириченко. Продавцы национальных украшений. 1935

Вагаршак Элибекян. Продавцы угля. 1975

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