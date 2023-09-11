Первая в России галерея фиджитал-искусства VS Gallery откроет свои двери в сентябре в Москве

19 сентября на Малой Ордынке, 19 состоится торжественное открытие галереи фиджитал-искусства VS Gallery — не имеющей аналогов в мире мультифункциональной выставочной площадки с современными технологиями экспонирования и способами планирования пространства.

VS Gallery представляет совершенно революционный взгляд на презентацию цифрового и физического искусства. На классических белых стенах галереи будут экспонироваться физические объекты, а на больших цифровых экранах, которые смогут трансформировать пространство галереи под любые кураторские задумки, — диджитал-работы художников.

Цифровая часть проекта реализована при помощи профессиональных ультракороткофокусных проекторов, которые создают два ряда медиаэкранов. Оборудование рассчитано на проецирование изображения с минимального расстояния в разрешении 4К. Благодаря столь короткой дистанции между экраном и проекционным оборудованием гости VS Gallery практически не заметят их и смогут прочувствовать магию цифрового искусства.

Передний ряд объединяет четыре движущихся экрана по пространству галереи для демонстрации отдельных произведений авторов. Галереей разработана технология, позволяющая совместить стабильное проекционное отображение цифрового контента и движущиеся экраны по пространству галереи на автоматическом приводе. За первым выдвижным рядом открывается основная медиастена — бесшовный восьмиметровый цифровой экран для демонстрации наиболее сложных, больших и эффектных работ.

Физические объекты в экспозиции — это цифровые работы, которые при помощи современных материалов и технологий печати обретают физическое воплощение: пластификации, печати на оргстекле, 3D-печати на АБС-пластике и керамике, экспериментальной биопечати.

Миссия VS Gallery – открывать новые способы восприятия современных произведений искусства, исследовать взаимоотношения человека и технологий, показывать работы художников, работающих на стыке материального и виртуального — фиджитал-искусства. Галерея планирует реализовывать выставочную, образовательную и международную деятельность с целью популяризации фиджитал-искусства, а также творчества резидентов галереи – художников из России и стран СНГ.

VS Gallery входит в Shkulev Media Holding – это цифровые медиа и связанные с ними группы в социальных сетях, крупнейшая в России сеть городских порталов, глянцевые журналы и издания, рассчитанные на широкий круг читателей.

Галерея откроется групповой выставкой ее четырех резидентов VS Gallery — First. Работы молодого NFT-художника Рината Абдрахманова (Rinatto L'bank) расскажут о человеке и его жизни в сети. Данил Карамушкин представит серию «Модули» о новой модуляции скульптурных организмов. В работах цифрового художника Кирилла Рейва будет осмыслена идея тотальной цифровизации человеческого тела, а Юлия Низамутдинова презентует свой проект «Киберфлора» — объекты пограничной реальности, метахимеры, сущности, возникшие на стыке перехода цифрового искусства в реальный мир и, наоборот, созданные с использованием традиционных и аддитивных технологий.

О художниках:

Данил Карамушкин

Исследует возможности работы с материалом, используя новые технологии, а также традиционные методы в современном интерпретации. Преобразует алгоритмы в осязаемые предметы дизайна и искусства. Исследует инструменты формообразования, новые методы и цели.

Данил Карамушкин. Без названия

Данил Карамушкин. Без названия

Данил Карамушкин. Модуль

Ринат Абдрахманов (Rinatto L'bank)

Петербургский NFT-художник родом из Казахстана, который использует фотографию, компьютерное и 3D моделирования для создания сложных призматических искажений. Получая невозможные метаморфозы человеческого тела, он переносит привычный опыт зрителя в другое измерение. Автор пытается вызвать вопросы у зрителя, чтобы определить область сознания через разрушение привычных форм.

Ринат Абдрахманов (Rinatto L'bank). Пастух

Ринат Абдрахманов (Rinatto L'bank). Поля в пустыне

Ринат Абдрахманов (Rinatto L'bank). Шёлковый путь

Кирилл Рейв (Kirill Rave)

Цифровой художник, который считает свои инсталляции в дополненной реальности способом привнести новый эмоциональный опыт в наше восприятие городской среды, трансформировать нас самих и увидеть, что творчество — это форма коммуникации. Является основателем экспериментального музыкального проекта Broken Composers.

Кирилл Рейв. Облако 1

Кирилл Рейв. Облако 2

Кирилл Рейв. Облако 3

Юлия Низамутдинова (Julia Cyberflora)

С 2018 года работает с кинетическими объектами, цифровым искусством, дополненной реальностью и носимыми механическими объектами. Ее кинетические объекты — пластический продукт осмысления переживаний, нуждающихся в особенной фиксации, являющейся не точкой, но процессом.

Юлия Низамутдинова. Киберфлора. XXIV physycal body

Юлия Низамутдинова. Киберфлора. Fragilitas

Юлия Низамутдинова. Киберфлора. Silkworm

Основатель VS Gallery – Виктор Шкулёв. Директор VS Gallery – Александр Карлявин.

Где? VS Gallery, ул. Малая Ордынке, 19.

Время работы выставки: 19 сентября — 1 ноября 2023 года.

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