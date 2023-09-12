Во Всероссийском музее декоративного искусства представлена выставка «Сочинилъ Архитекторъ Щусевъ»

В юбилейный год, 150-летия со дня рождения русского зодчего, еще раз убедилась, насколько он был велик. На экспозиции представлена коллекция архитектурной графики Алексея Щусева – к проектам Мафро-Мариинской обители, Храму Сергия Радонежского на Куликовом поле, Спасской церкви в Натальевке, Церкви Николая Чудотворца в итальянском Бари, а также Церкви в имении помещика Богдана в молдавских Кугурештах.

Его талант умещался не только в русский модерн, но и неоконструктивизм, неоклассика, византийское искусство, которое можно наблюдать при виде чертежей и фотографий церкви имения помещика Богдана в родной для Алексея Щусева Молдавии (эскизы для росписи должна была выполнить Наталья Гончарова, но не сложилось). Отзвуки зодчества Пскова и Новгорода Великого видимы в создании Марфо-Мариинской обители, расписанной Михаилом Нестеровым. Помогает понять и увидеть гений архитектуры Алексея Щусева макеты – пространственные модели храмов с элементами росписи.

В залах выставки можно увидеть и собрание тканей, принадлежащее архитектору (фонды Всероссийского музея декоративного искусства), куклу в русском костюме. Алексей Щусев – не только архитектор, он – знаток разных стилей и эпох, творец, способный создавать великое, патриот как своей малой родины, так и России. Он – собиратель идей древнерусского искусства, Византии, итальянского зодчества и направлений в архитектуре и строительстве первой трети ХХ века.

Выставка открыта до 14 января 2024 года. Вытавочный проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Марина АБРАМОВА

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