Государственный Музей Востока установил тактильные копии экспонатов

В Государственном музее Востока установили тактильные копии экспонатов — в залах Юго-Восточной Азии и в залах Китая. Теперь посетители в буквальном смысле этого слова смогут прикоснуться к копиям легендарных музейных предметов.
Маски. Индонезия
Кинжал крис и его тактильная модель
Богиня милосердия Куан Ам и ее тактильная модель
Вписанно в круг изображение дракона с правого плеча императорской кофты. Китай
Блюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой Черепахе
Голова с трехпалой жабой. Китай. Период Хан
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Лев, играющий с мячиком. Китай
Садовая скульптура. Феникс. Китай
Среди экспонатов, получивших второе дыхание в виде тактильных работ: в залах Юго-Восточной Азии — индонезийский кинжал крис XIX века; небольшая вьетнамская скульптура богини милосердия Куан-ам XVII – XVIII вв.; вьетнамское блюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой черепахе, маски индонезийские традиционного театра ваянг топенг – Бута Чакил и Панджи. В зале Китая — садовая скульптура «Феникс» XIX века.
Также, в зале Китая располагаются три дополнительных предмета — фарфоровый лев, играющий с мечом; вписанное в круг изображение дракона с правого плеча императорской кофты ХVIII века и легендарная голова, которая приписывается знаменитому даосскому святому Хоу-Сяну с трехлапой жабой, изображение которой известно многим по логотипу телекомпании «ВИД». Три дополнительных тактильных работы можно потрогать в рамках экскурсий для слабовидящих.
Уже прошла первая экскурсия для участников инклюзивной творческий лаборатории в рамках проекта «Путешествие в сказку». Ребята познакомились с вьетнамскими мифическими и легендарными героями. На творческих занятиях участники лаборатории будут придумывать сказочные сюжеты и воплощать их в жизнь вместе с арт-терапевтами с помощью различных художественных практик. Истории, которые могут поведать музейные экспонаты, а также их тактильные копии для ребят будут служить источниками вдохновения на протяжении творческих занятий.
Музей Востока благодарит команду Мастерской Ольги и Михаила Шу за работу над тактильными копиями.
Проект осуществляется при поддержке Благотворительного Фонда «Свет».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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