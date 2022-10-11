Государственный Музей Востока установил тактильные копии экспонатов

В Государственном музее Востока установили тактильные копии экспонатов — в залах Юго-Восточной Азии и в залах Китая. Теперь посетители в буквальном смысле этого слова смогут прикоснуться к копиям легендарных музейных предметов.

Маски. Индонезия

Кинжал крис и его тактильная модель

Богиня милосердия Куан Ам и ее тактильная модель





Вписанно в круг изображение дракона с правого плеча императорской кофты. Китай

Блюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой Черепахе

Голова с трехпалой жабой. Китай. Период Хан

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Лев, играющий с мячиком. Китай

Садовая скульптура. Феникс. Китай

Среди экспонатов, получивших второе дыхание в виде тактильных работ: в залах Юго-Восточной Азии — индонезийский кинжал крис XIX века; небольшая вьетнамская скульптура богини милосердия Куан-ам XVII – XVIII вв.; вьетнамское блюдо со сценой из легенды о Ле Лое и Золотой черепахе, маски индонезийские традиционного театра ваянг топенг – Бута Чакил и Панджи. В зале Китая — садовая скульптура «Феникс» XIX века.

Также, в зале Китая располагаются три дополнительных предмета — фарфоровый лев, играющий с мечом; вписанное в круг изображение дракона с правого плеча императорской кофты ХVIII века и легендарная голова, которая приписывается знаменитому даосскому святому Хоу-Сяну с трехлапой жабой, изображение которой известно многим по логотипу телекомпании «ВИД». Три дополнительных тактильных работы можно потрогать в рамках экскурсий для слабовидящих.

Уже прошла первая экскурсия для участников инклюзивной творческий лаборатории в рамках проекта «Путешествие в сказку». Ребята познакомились с вьетнамскими мифическими и легендарными героями. На творческих занятиях участники лаборатории будут придумывать сказочные сюжеты и воплощать их в жизнь вместе с арт-терапевтами с помощью различных художественных практик. Истории, которые могут поведать музейные экспонаты, а также их тактильные копии для ребят будут служить источниками вдохновения на протяжении творческих занятий.

Музей Востока благодарит команду Мастерской Ольги и Михаила Шу за работу над тактильными копиями.

Проект осуществляется при поддержке Благотворительного Фонда «Свет».

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