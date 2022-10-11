«Видеть друг друга большими»: в Москве пройдет премьерный показ документального фильма о театре «Арлекиниада»

14 октября 2022 года в Москве состоится премьерный показ документального фильма «Видеть друг друга большими». Это история появления и становления театрального проекта «Арлекиниада». Полнометражный фильм приурочен к 10-летнему юбилею театра.

«Картина расскажет о том, как театральная труппа создавалась, как проходила все этапы взросления, а также переживала кризисное время. Это откровенный рассказ актеров о творческом пути, длиною в 10 лет, об отношениях внутри коллектива и о поиске уникальных актерских методов и техник. Потому что во многих направлениях мы совершили настоящий прорыв. Например, когда придумали «раздеть» актера, оставив в качестве инструмента лишь зримое слово. Так возник спектакль-визитная карточка нашего театра «Закрой глаза и смотри», — отмечает художественный руководитель «Арлекиниады» Вадим Демчог.

Героями фильма стали актеры театра, композиторы, педагоги, технический и административный персонал — все, кто внес вклад в создание и рост «Арлекиниады». Именно поэтому в картине используется большое количество хроникальных кадров с первых репетиций и спектаклей.

«То, что момент нашего взросления произошел именно здесь — я считаю, что это подарок судьбы», — объясняет актриса театра Юлия Железняк.

Режиссерами ленты выступили документалисты Анастасия Шкитина и Андрей Гула.

«Это фильм о вере в себя и своих близких, друзей и коллег. Очень интересно было наблюдать, как менялся не только сам театр, его репертуар, но также актеры. У нас было несколько сотен часов хроники. На кадрах мы увидели своих героев еще совсем юными. Хотя Вадим Демчог больших актеров в воспитанниках разглядел буквально с первой репетиции. И, словно, напророчил», — рассказывает один из режиссеров фильма Анастасия Шкитина.

Зрители станут очевидцами настоящего театрального эксперимента, который манифестирует многоликость сознания. Актеры превращаются в тренеров, предлагают зрителю сыграть «на сцене между своими ушами», помогают пережить жизненные трудности, залечивая раны искусством, и не боятся открыто говорить о том, о чем мы привыкли молчать.

Картина покажет все спектакли «Арлекиниады», включая юбилейное шоу с оркестром.

Премьера состоится 14 октября в ДК «Рассвет» в 19 часов.

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