В Бурятии отремонтируют драматические театры к 100-летию республики

Управление государственной экспертизы Республики Бурятия рассмотрело проектную документацию на капитальный ремонт здания Государственного Бурятского академического театра драмы имени Х. Намсараева. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Региональная экспертная организация подключена и использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Указ о праздновании 100-летия Республики Бурятия, которое будет отмечаться в 2023 году, президент России Владимир Путин подписал в апреле 2018 года. Обширный план юбилейных мероприятий предусматривает проведение многочисленных фестивалей, выставок, научных семинаров, культурно-просветительских и спортивных форумов. В целом объем финансирования праздничной программы составит 290 млн рублей, из них 18 млн планируют выделить из бюджета республики. Текущие работы по обновлению театров в столице республики также приурочены к 100-летию Бурятии.

Проектной документацией, которую рассмотрела региональная экспертная организация, предусмотрено проведение капитального ремонта здания Государственного Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, расположенного в Улан-Удэ на улице Куйбышева, д. 38.

Застройщик – Автономное учреждение культуры Республики Бурятия «Государственный ордена Трудового Красного Знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева».

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