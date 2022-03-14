ART RUSSIA 2022 ОТКРЫВАЕТСЯ В ГОСТИНОМ ДВОРЕ

C 31 марта по 3 апреля 2022 года в Гостином Дворе пройдут крупнейшая ярмарка современного искусства и международный арт-форум Art Russia, организатором которых выступает Корпорация «Синергия». Масштабное культурное мероприятие объединит 140 ведущих российских и зарубежных представителей мира искусства. Среди них: 25 галерей, 65 независимых художников, скульпторов и фотографов, а также 50 экспертов в области арт-индустрии.

«Рынок искусства постоянно трансформируется, и это всегда было связано с разными факторами, в том числе внешними, выходящими далеко за пределы творческого пространства. Сейчас мы можем стать свидетелями одной из самых серьезных трансформаций российского искусства, за которой, несомненно, будет наблюдать весь мир. Мы надеемся, что одним из этапов этих глобальных изменений станет Art Russia, где художники, галеристы и коллекционеры смогут не только отметить для себя работы новых авторов, но и найти ответы на волнующие их вопросы», – заявил в преддверии ярмарки основатель Корпорации «Синергия» и сооснователь Art Russia Вадим Лобов.

Среди участников третьей ярмарки современного искусства Art Russia заявлены такие арт-проекты, как Nikolskaya Gallery, Askeri Gallery, Planz.gallery, B-Gallery, Art It Easy. Персонально свое творчество представят независимые художники из России, Германии и Франции. Это Анна Немчинова, Александр Жерноклюев, Alla Smirnoff, Anna Bo, Frank Herfort и многие другие.

Каждая заявленная на выставку работа прошла строгий кураторский отбор, проведенный под руководством сооснователя ярмарки и ее идейного вдохновителя Елизаветы Фроловой. «История показывает, что искусство обладает удивительным даром сплачивать оппонентов, помогает обрести гармонию, несет смысл, свет, надежду и жизнь. Именно поэтому мы решили не отменять ярмарку Art Russia, которая была и остается территорией творчества, объединяющей людей, – говорит Елизавета Фролова.

– Мы получили свыше тысячи заявок на участие от художников, галерей и других представителей арт-индустрии. И эти заявки продолжают поступать». Также за отбор участников отвечала арт-юрист, арт-менеджер, специалист по высокому ювелирному искусству Cartier, выпускница Sotheby’s Institute of Art, коллекционер Екатерина Смольянникова.

В рамках международного арт-форума Art Russia, который будет проходить с 1 по 3 апреля, ведущие представители российского и международного арт-сообществ поднимут острые и наиболее актуальные вопросы в области современного искусства. Ключевыми темами деловой программы станут «Российский арт-рынок: прогнозы», «Новые медиа в искусстве и NFT», «Искусство и технологии».

По словам Вадима Лобова, сегодня молодые художники страны как никогда нуждаются в поддержке государства, бизнеса и галерей. В связи с этим, Корпорация «Синергия» планирует активно развивать Арт-факультет, чтобы Россия могла самостоятельно взращивать профессионалов в сфере искусства.

ГАЙД ПО ART RUSSIA: ЧТО СМОТРЕТЬ

Природное и Искусственное

Используя алгоритмы нейронных сетей и искусственный интеллект, художник (а в прошлом горный мастер) Антон Бунденко создает искаженные или сознательно искусственные объекты искусства для переосмысления эпохи технологий и природы. По мере того, как мы проводим больше времени, взаимодействуя через экраны, различия между реальным и виртуальным, цифровым и физическим, фантастикой и правдой стираются. Что будет населять наше пространство в итоге? На этот вопрос Антон Бунденко предлагает свое видение «объектов вымышленных сценариев будущего». На стенде независимого арт-объединения и галереи Art It Easy погрузиться в контекст работ автора, определяющих эстетику нового времени, можно будет с помощью технологии дополненной реальности.

Миры в стиле new look

Alla Smirnoff – французско-российская художница, член Maison des Artistes, чьи работы находятся в музеях Лондона и в частных коллекциях России, Люксембурга и Франции. Награждена орденом Святой Анны. Alla Smirnoff пишет в стиле new look, создавая цветом и эмоциями новые миры и пространства. Эффект вибрации и свечения полотен достигается благодаря сложной многослойной технике.

Сюрреализм в объективе

Немецкий фотограф Frank Herfort, чьи работы регулярно публикуют The New York Times, National Geographic, Stern, Der Spiegel, Interior+Design и другие известные издания, вот уже более десяти лет фотографирует интерьеры различных общественных пространств по всей России и Восточной Европе, уделяя особое внимание старомодному сталинскому декору. Фотографии удивительно сюрреалистического постсоветского мира поразительно человечны, завораживают и заставляют задуматься. И не лишены современного взгляда, что стирает маркеры времени и позволяет зрителю создать собственное повествование.

Медитативные пейзажи

Irina Iza – художница, в работах которой атмосфера уединения и умиротворения передается через медитативные пейзажи. В своей новой серии, которая будет представлена на Art Russia, автор обращается к изображению деревьев как объектов-символов. Художница извлекает их из окружающего пейзажа и обобщает черты, доводя изображение до каноничного. Irina Iza использует технику сфумато (легкие лессировки) для придания особой воздушности лиственным массам и создания свечения вокруг объектов. В результате образы приобретают сакральный оттенок, отсылая к пейзажам художников немецкого романтизма.

От Чебурашки до «Челобрека»

Московская галерея современного искусства Askeri Gallery представит авторские скульптуры Владимира Иванова и Федора Петрика. Дизайнер и художник из Сибири Владимир Иванов, работающий в стилях street art, modern art и contemporary art, вдохновляется персонажами, знакомыми с детства. Чебурашка или котенок по имени Гав – автор переосмысляет простые и понятные образы и предлагает по-новому взглянуть на любимых героев.

На стенде можно будет увидеть и «Челобреков». Это работы Федора Петрика, ученика Айдан Салаховой и Сергея Оссовского. Уникальные скульптуры, напоминающие маленьких инопланетных гостей, каждый из которых имеет индивидуальное оформление и расписан вручную, выполнены из высокопрочного скульптурного гипса.

Женская природа в цвете

На женщине лежит огромная ответственность, потому что дар, которым наделила ее мать-природа, требует умения и мудрости, знаний и высокоразвитой интуиции. Так считает российский модный дизайнер Maison Kaleidoscope и художник Екатерина Комбарова. В новой серии работ, представленных на ярмарке, во многом благодаря цвету – от темного к божественному голубому – она показывает, как женщины из поколения в поколение передают эти знания. За счет динамики в композиции и фактуры автор раскрывает чувственную энергию, заложенную в полотнах. Картины представителя яркого и выразительного абстрактного импрессионизма – это любовь и гармония, в которых мы должны существовать, если хотим продлить свой род на земле.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРТ-ФОРУМ: О ЧЕМ БУДУТ ГОВОРИТЬ

На площадках международного форума запланированы сольные выступления и панельные дискуссии с участием ведущих представителей российского и международного арт-сообществ.

«Музеи: храним или показываем?», участники панельной дискуссии – исполнительный директор Московского музея современного искусства, академик, вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели, директор Государственного исторического музея, кандидат исторических наук Алексей Левыкин, главный куратор Всероссийского музея декоративного искусства, директор Музея Москвы с 2013 по 2019 гг., экс-руководитель Секции городских музеев Союза музеев России, преподаватель МГУ Алина Сапрыкина.

«Ведение переговоров как искусство для художника» – выступление одного из ведущих специалистов Дании по переговорам и альтернативному урегулированию споров в сфере искусства Mikkel Gudsøe.

«Что значит владеть произведением искусства в эпоху цифровых технологий для музеев, коллекционеров и художественных галерей?» – выступление евангелиста в области искусства и технологий, коллекционера произведений искусства, куратора, предпринимателя, бизнес-консультанта Kate Vass.

«Покупка искусства онлайн: как избежать ошибок?» – выступление руководителя Artinvestment.ru Егора Молчанова.

«Искусство как медиапродукт: трансформация и тренды арт-рынка в условиях продолжающейся дигитализации» – выступление арт-агента и активного исследователя визуальной культуры Евгении Савиной.

«Темные экологии, метамодерн и современное искусство» – выступление философа-эстетика, куратора, публичного лектора, концептуализатора архитектурных практик Алены Дятко.

«Инновации и технологии в сфере искусства» – выступление художника, члена Творческого союза художников России Глеба Солнцева.

«NFT и бум цифрового искусства» – участники панельной дискуссии – основатель и руководитель галереи современного искусства Fedini Gallery Александр Федини и искусствовед, основатель самой масштабной в русскоязычном Интернете онлайн-школы по изучению истории искусства OP POP ART Анастасия Постригай.

«Риски при международной доставке искусства» – выступление совладельца компании «АртПочта» Игоря Сложенко.

«NFT art как способ продвижения классической культуры» – выступление цифрового художника, специалиста по коммуникациям Valia Paella.

«Может ли региональный арт-фестиваль стать международным? Спойлер – может» – выступление арт-куратора галереи Art It Easy, художника, организатора событий Art Weekend и Inflation of Joy Маргариты Моревой.

«Художник и Burning Man», участники дискуссии – современный художник, скульптор Weld Queen и профессиональный художник, опытный преподаватель, основатель школы «ПРОакрил» Мари Агаркова.

«Интеллектуальная собственность в сфере искусства», выступление арт-юриста, арт-менеджера, специалиста по высокому ювелирному искусству Cartier, выпускницы Sotheby’s Institute of Art, коллекционера Екатерины Смольянниковой.

Дополнят деловую программу перформансы и мастер-классы для детей и взрослых.

Трансляция события запланирована на платформе Synergy.Online с охватом более 50 тысяч участников.

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