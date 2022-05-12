Грандиозный Guitar Holiday: 45-летие гитариста Романа Мирошниченко на сцене ММДМ

28 мая 2022 года один из самых выдающихся джазовых гитаристов Роман Мирошниченко отмечает свое 45-летие на сцене Дома музыки грандиозным концертом «Guitar Holiday». «Когда слушаешь мощную гитарную игру Романа Мирошниченко, вспоминаются Эл Ди Меола и Джон Маклафлин времен проекта «Махавишну», но вскоре становится очевидно, что Мирошниченко нашел свой собственный язык, ставший эталоном фьюжн-гитары XXI века. Роман заслуженно считается одним из лидеров современной фьюжн сцены» – отметил в своей рецензии один из наиболее уважаемых джазовых критиков и историков Скотт Яноу.

Четырехкратный лауреат премии The Independent Music Awards, первый призер конкурсов IAMA и USA Songwriting Competition, 3-кратный номинант Hollywood Music In Media Awards, пятикратный лауреат Global Music Awards, Роман Мирошниченко выступит в этот вечер вместе со своими друзьями – известными артистами. Среди них – выдающийся аргентинский пианист и клавишник Марио Пармисано, кубинский перкуссионист Овера Серрано, ведущий российский бас-гитарист Олег Канаков и виртуозный барабанщик Валерий Черноок. Специальные гости – народный артист РФ Даниил Крамер и автор песен и телеведущий Евгений Маргулис.

Роман Мирошниченко и его знаменитые друзья-музыканты подарят в этот вечер слушателям незабываемое путешествие в мир безграничных возможностей современного джаз-рока. Творчество юбиляра, ставшего одним из героев Книги рекордов Гиннесса и энциклопедии The Great Jazz Guitarists, являет собой яркий пример преемственности музыкальных поколений и продолжения эволюции стиля джаз-фьюжн, лидерами которого стали Майлс Дэвис, Джон Маклафлин, Ларри Корьелл и Эл Ди Меола. Творческий путь маэстро украшают совместные выступления c такими звездами, как Стив Вай, Эл Ди Меола, Ларри Корьелл, Саймон Филлипс, Стю Хэмм, Гари Хазбенд, Марко Мендоза, Трилок Гурту, Дживан Гаспарян и многие другие выдающиеся музыканты.

В программу войдут композиции выдающихся инструменталистов современности: Чика Кориа, Джона Маклафлина, Банни Брюнеля, Астора Пьяццоллы, а также авторские произведения Романа Мирошниченко, благодаря которым он завоевал признание в мире.

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