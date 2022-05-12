«Археологические открытия» — новая выставка в Музее археологии Москвы

В Музее археологии Москвы, филиале Музея Москвы, начала работу выставка «Археологические открытия», посвященная результатам археологических исследований в Москве и Московской области за последние десять лет.

Кубышка чернолощеная. XVI — XVII вв. Найдена на Гоголевском бульваре. Из коллекции Музея Москвы

Рукомой чернолощеный. XVI — XVII вв. Найден на Гоголевском бульваре. Из коллекции Музея Москвы

Наконечник копья. 4-тысячелетие до н. э. Найден на Гоголевском бульваре

Клад копеек в кубышке. 1682-1712. Найден на Костянском переулке. Из коллекции Музея Москвы

Традиции подведения итогов археологических полевых работ много лет. Научному сообществу хорошо знаком издаваемый Институтом археологии РАН ежегодник «Археологические открытия», история которого насчитывает более чем полстолетия. Одноименная выставка в Музее археологии Москвы представляет результаты новейших исследований территории столичного региона. В экспозиции можно увидеть предметы, уже принятые на постоянное хранение, а также находки, сделанные совсем недавно. Всего представлено 700 экспонатов, большинство из которых экспонируется впервые.

Большая часть экспонатов относится к раскопкам Ростиславльской археологической экспедиции ИА РАН. Под руководством Владимира Коваля археологи уже более двадцати лет исследуют городище Ростиславль и другие памятники в Озерском районе Московской области. Ростиславльская стоянка 1 фактически разрушена средневековым городищем — материалы ее встречаются в последнее время в переотложенном состоянии. Отлично сохранившаяся Ростиславльская стоянка 2 была открыта в 2015 году сотрудником Музея Москвы Александром Трусовым. Отложения эпохи финального палеолита здесь перекрыты слоем мезолита и сползшей сверху почвой, а материалы очень близки хронологически и культурно стоянке 1. Интерес для исследователей представляют находки, обнаруженные при раскопках жилища эпохи раннего железного века, которые впервые выставлены единым комплексом, что позволяет посетителям музея увидеть, какие вещи окружали древнего жителя Московского края.

Важная часть работы археологических экспедиций и их взаимодействия с культурным сообществом — путь найденных предметов в музейные хранилища и экспозиции. Выставка позволяет познакомиться с централизованной системой выдачи открытых листов, ведения полевой документации, составления и дальнейшей экспертизы отчетов, которая исторически сложилась в России.

Выставка работает с 13 мая 2022 по 2 апреля 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.