Григорий Лепс рассказал о новом романе. Какая разница в возрасте у артиста с его возлюбленной? Правда, что у них свободные отношения? Как певец изменился после развода? Хочет ли еще детей? Из-за чего мечтает поскорее уйти на пенсию? И почему до сих пор называет свою бывшую супругу – официальной женой?

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова развелись полтора года назад. Артист тяжело переживал расставание. По информации СМИ, он ушел в запой и попал в психиатрическую лечебницу.

«За какой поступок стыдно больше всего? Думаю, за то, что я потерял семью», - говорил после развода артист.

Но со временем Лепс пришел в себя. Залечил душевные раны и нашел новую любовь.

«У меня есть одна девушка, я ей предан», - уверяет Григорий.

Артист признался, что даже не прочь снова стать отцом.

«Непременно, даже, я думаю будут, практически уверен! Пиписька-то ещё стоит, что с ней будет! Поставим, если что!», - шутит звезда.

О спутнице певца практически ничего не известно. Григорий обозначил только ее примерный возраст.

«Насколько она младше, вот вопросик-то! Лет на 40», - смеется Лепс.

Поклонники уверены: именно ради молодой возлюбленной Лепс сильно изменился. Он почти не употребляет алкоголь и следит за своим здоровьем. В этом году собрался даже поставить своеобразный спортивный рекорд.

«Нужно пройти минимум 61 километр в зависимости от возраста. Не знаю, получиться или нет, может и пройду, хрен его знает. Может сдохну по середине дороги, всякое может случиться. Меня охраняют. Как правило едут врачи реанимация за мной. Мало ли, что там», - улыбается артист.

Больше всего Григорию нравится, что новая девушка не посягает на его свободу. И не обижается, когда артист не берет ее с собой на светские мероприятия.

Лепс уверяет: он счастлив в нынешних отношениях. Но при этом, продолжает называть женой Анну Шаплыкову.

«У меня достаточно строгая супруга. Я все равно считаю это своей семьей. И мы общаемся ежедневно», - рассказывает артист.

Лепс и Шаплыкова прожили вместе 20 лет. И смогли остаться друзьями ради общих детей. Звездный папа регулярно проводит время с наследниками. Недавно они вместе летали в Турцию.

«Дети со мной были. Прошелся с детьми, полетал даже на воздушном шаре. Никакого удовольствия не получил, честно говоря», - говорит звездный отец.

У артиста и его детей – разные представления об идеальном отпуске. Младшее поколение предпочитает активный отдых. Григорий – наоборот.

«Я не люблю неоправданные риски. Сын мой 13-летний попросил на день рождения прыжок с парашютом. Пошел, прыгнул - ему это доставляет удовольствие. Мне – никакого», - делится Лепс.

Но певец старается поддерживать дочерей и сына во всем. И не навязывать им свое мнение. Он слишком хорошо помнит, как строго его воспитывал собственный отец.

«Мне отец вбил практически кулаком по голове. Все пошли играть в футбол, а меня заставляли на пианино играть «Цыганочку». Отцу очень нравилась эта мелодия. Доигрались», - иронизирует певец.

К счастью, уроки папы не прошли даром. Мальчик, который играл «Цыганочку», стал одним из самых высокооплачиваемых артистов российской эстрады.

«За год? 36 миллионов? Какая безобразная сумма! Надо бы как-то поднатужиться», - бросает вызов артист.

Однако, Лепс признаётся: в последнее время начал сильно уставать. С радостью бы завязал со сценой и вышел на пенсию. Но слишком много людей зависит от его работы.

«Это единственная профессия, которая меня кормит и кормит мою семью, а также еще человек 80, которые работают на меня. Это ответственность. У них есть дети, у них есть семьи, они работают, они должны получать зарплату, я об этом постоянно думаю», - переживает за других звезда.

Мужчина неоднократно пробовал себя в бизнесе. Рестораны, доставка блюд быстрого питания, производство элитного алкоголя, оптика, ювелирный дом. Но не всегда его ждал успех. Самый большой доход, по-прежнему, приносит пение.

«Есть несколько небольших ресторанах, но это я не могу считать каким-то огромным бизнесом, приносящем мне большие деньги. Единственный бизнес, который приносит и кормит меня, это мои голосовые связки», - заверяет артист.

Григорий надеется, что, когда дети вырастут и найдут свое призвание, они поменяются с ним ролями. Наследники будут зарабатывать деньги, а отец сможет пожить в свое удовольствие.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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