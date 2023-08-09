Сергей Лазарев раскрыл секрет: как есть сладкое и не толстеть

Сергей Лазарев раскрыл тайну: как есть сладкое и не толстеть! В чем секрет стройного тела певца? Из чего состоит рацион артиста? Каким спортом занимаются его дети? Что запрещает им звездный отец? И кем хотят стать наследники знаменитости?

«Я выступал, когда на улице было плюс три градуса, я пел живьем, музыканты играли живьем. У них прилипали пальцы к струнам у гитаристов, но тем не менее работали, потому что мы для того, чтобы дарить зрителям, слушателям удовольствие», - делится артист.

Физической форме 40-летнего Сергея Лазарева завидуют все молодые коллеги! Во время своих выступлений певец легко выполняет акробатические трюки и часто демонстрирует подкаченный торс.

«Вообще выглядит шикарно. Он потрясающий такой, обворожительный, внешность ослепительная. И плюс у него красивый обаятельный голос. Он довольно-таки высокий, стройный эмоциональный», - восхищается коллегой телеведущая Анна Калашникова.

Артист делится: чтобы иметь идеальное тело, ему приходится отказывать себе практически во всем.

«Сладкому бой. Нельзя сладкое. От сахара вообще отказался. Не ем молочку, хлебобулочные изделия. Макароны – это вообще не про меня. В общем, очень скучно живу, ребят. Ничего не ем», - иронизирует артист.

Сергей признаётся: он обожает сладости. И сложнее всего ему проходить мимо аппетитной выпечки. Запах свежей сдобы так и манит!

«Сейчас заходил в гримваген, а там в гримерке такой кейтеринг! Там булочки очень вкусные с вишней с яблочком. Это очень сложно - держаться, когда вот так прям перед носом тебе дают эти вкусные булочки», - делится Сергей.

Но с годами Лазарев нашел выход. Изобрел собственный способ, чтобы съеденные десерты не отражались на стальном прессе.

«Хороший лайфхак: если хотите съесть что-нибудь сладкое – откусите чуть-чуть, мозг поймет, что вы это съели и все. И вы с одной стороны – сладкого много не съедите. И с другой стороны – себя удовлетворите, свое желание съесть что-нибудь сладенькое», - советует певец.

Однако, артист предупреждает: этот метод не сработает, если вы будете лежать на диване. Без спорта добиться результатов не получится.

«Я - спортсмен в прошлом, есть разряд по спортивной гимнастике, я в детстве занимался спортивной гимнастикой, плюс все вы знаете мои различные телевизионные проекты, которые предлагают какое-то большое количество, большое наличие спортивной физической. Я всегда стараюсь себя держать в хорошей форме», - заверяет Лазарев.

Сергей никогда не пропускает тренировки! И в любом месте может создать себе импровизированный спортзал.

«Даже если я на гастролях, то в номере отжимаюсь, приседаю для того, чтобы в хорошей форме быть даже в 40 лет», - констатирует звезда.

Певец приобщает к активному образу жизни и детей. Никита и Аня занимаются танцами.

«Они танцуют в «Тодес», занимаются изучением иностранных языков. Никита помимо прочего еще ходит на курсы информатики. Вполне возможно, что он - будущий айтишник. Это очень востребовано», - с гордостью рассказывает отец о своих детях.

Артист говорит, что не будет препятствовать выбору наследников. Он вообще старается быть лояльным папой. Разрешает сыну с дочкой практически все. Единственное исключение – гаджеты. С этим в семье Лазаревых строго.

Сергей считает, что воспитывать детей нужно своим примером. Поэтому, дома ограничивает и свое экранное время.

«Дети копируют взрослых. Посмотрите на взрослых! Они за рулем с гаджетом, просыпаются - сразу в гаджет. Если вы не хотите, чтобы дети сидели в гаджетах, сами перестаньте перед ними в них сидеть», - рекомендует артист.

Лазарев уверен: никакой телефон или планшет не заменит живого общения. Поэтому старается проводить выходные с Никитой и Аней. Ходит с ними на прогулки и ездит в путешествия. А если появляется возможность - берет их с собой на гастроли. Чтобы дети видели мир своими глазами, а не через экран.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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