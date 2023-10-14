Евгений Валерьевич Гришковец — российский драматург, театральный режиссёр и киноактёр, музыкант, писатель, телеведущий.

Абитуриенты театральных вузов читают поэтессу Ах Астахову и Татьяну Толстую. 2023.

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