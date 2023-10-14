Антон Павлович Чехов родился в 1860 году в городе Таганрог, в семье купца Павла Егоровича Чехова и его жены Евгении Яковлевны. В семье было шестеро детей, Антон был третьим ребенком. С детства Чехов проявлял интерес к литературе и театру, но мечтал стать врачом.

В 1879 году Антон Чехов поступил на медицинский факультет Московского университета. Во время учебы он работал в больнице, где получил практический опыт и познакомился с различными заболеваниями. После окончания университета в 1884 году, Чехов начал работать врачом в различных больницах и клиниках.

Параллельно с медицинской карьерой, Чехов начал писать рассказы и пьесы. Его первый рассказ «Письмо к ученому соседу» был опубликован в 1880 году. В 1886 году он написал свою первую крупную пьесу «Иванов», которая была поставлена в московском театре Корша.

Постепенно его произведения стали популярны, и Чехов стал одним из самых известных русских писателей.

Чеховские пьесы и рассказы получили признание не только в России, но и за рубежом. Он был награжден Пушкинской премией в 1898 году и стал почетным академиком Императорской академии наук в 1900 году.

Антон Павлович Чехов много путешествовал, особенно по Европе, где он общался с другими писателями и художниками, такими как Лев Толстой и Максим Горький. В последние годы своей жизни Чехов страдал от туберкулеза, но продолжал работать над своими произведениями.

2 (15) июля 1904 года Чехов скончался в Баденвайлере, Германия, от обострения туберкулезного процесса. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Творчество А.П. Чехова оказало огромное влияние на развитие русской литературы и театра. Его пьесы до сих пор ставятся на сценах театров всего мира, а его рассказы и повести остаются популярными среди читателей.

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