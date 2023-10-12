В новом учебном году редакция периодических изданий ГИТИСа, выпускающая «Театральный журнал», впервые опубликовала исследование абитуриентов актёрских специальностей. Источниками подробного анализа стали консультационные листы (анкеты) и база электронной записи поступающих в ГИТИС. Исследовали пол, возраст и географию абитуриентов, выявили основные «возрастные» пики, в которые люди решают поступить в театральный вуз, проанализировали чтецкую программу, которую будущие актёры и режиссёры готовят для поступления.

Исследования абитуриентов проводились в 2023 году по следующим факультетам ГИТИСа:

режиссёрский – 3562 человека;

актёрский – 5870 человек;

факультет музыкального театра – 1830 человек;

факультет новых направлений сценических искусств – 568 человек.

Интересные факты:

Самые популярные современные авторы, которых читают абитуриенты – Ах Астахова и Татьяна Толстая.

В «топ» современных авторов прозы вошли Ярослава Пулинович и Наринэ Абгарян. Рассказы Александра Цыпкина абитуриенты прочли 16 раз, к отрывкам из романов Виктора Пелевина обратились 20 поступающих в театральный, а прозу Евгения Гришковца включили в программу 26 раз. Для сравнения – прозу Чехова прочли 590 раз.

Среди поступающих 77,5% – девушки, 22,5 % – парни.

25% абитуриентов, которые поступали на очный актёрский факультет ГИТИСа, в этом году на момент поступления в театральный было ровно 18 лет.

А на актёров-«заочников» чаще других поступают 20-летние. Среди абитуриентов они составляют 18 %, и для этой группы – это самый большой показатель.

Из 1114 абитуриентов актёрского факультета, которые живут в Москве, поступили 56 человек.

Исследование опубликовано в 3-4 номере «Театрального журнала». «ТЖ» – большой медиапроект, который включает печатное издание, аудио подкасты и сайт, который уже стал самостоятельным театральным СМИ. «ТЖ» был задуман театральным критиком, ректором ГИТИСа Григорием Заславским (над рабочим столом в его кабинете даже висит работа художницы Дарьи Коноваленко «Это какая-то авантюра»), студентами и выпускниками-театроведами ГИТИСа год назад. Проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив, гуманитарного проекта Ивана Полякова, Григория Быстрицкого и программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

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