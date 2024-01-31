В сети Интернет состоялась премьера симфонической поэмы «Genesis» композитора Баруха Берлинера

На международном онлайн-сервисе Spotify, а также на мировых цифровых музыкальных площадках состоялась премьера симфонической поэмы «Genesis» композитора Баруха Берлинера и продюсера Наума Слуцкера, в записи которой принял участие Московский государственный академический симфонический оркестр. За дирижерским пультом - маэстро Михаил Кирхгофф, главный дирижер компании Baruch Berliner’s Genesis International Project.

«Genesis» («Сотворение мира)» — семичастная космогония израильского композитора, математика, философа и писателя Баруха Берлинера. В основе масштабного произведения лежит библейское сказание о сотворении мира, а лейтмотивом и главной философской мыслью, по словам автора, является равная возможность для каждого человека сделать свой выбор между добром и злом.

Произведение Берлинера отображает центральные события первых глав книги «Бытие» и состоит из 7 частей:

Сотворение мира

Адам и Ева

Грехопадение

Каин и Авель

Ной

Потоп

Завет радуги.

Барух Берлинер вырос на венской музыкальной культуре, в юности учился у одного из великих израильских композиторов Эдена Партоша.

В 1992 году Берлинер познакомился с музыкантом Наумом Слуцкером, ставшим впоследствии его продюсером, и показал ему наброски мелодий. В результате их сотрудничества родилась симфоническая поэма «Genesis», в которой Берлинер воплотил свою мечту, объединив самое главное и близкое сердцу: веру и музыку: «Музыка и вера, на мой взгляд, очень тесно взаимосвязаны. Слово отражает содержание конкретно и ясно, а звук – абстрактно и неоднозначно. Как ученый я знаю, как определять звук бесстрастным и точным образом. А как музыкант я не могу не восхищаться тем, как вроде бы простая физическая организация звуков, при помощи которой создается мелодия, пробуждает в нас душевное волнение, самые разнообразные эмоции, интегрируя чувства и интеллект, обогащая глубокое содержание стихов Торы о сотворении мира эмоциональным его восприятием. В своём произведении я хотел соединить Священное Писание, в которое я верю, с музыкой, которая живет в моём сердце, соединить язык Торы с языком звуков. После концертов между мной и публикой часто возникает живой диалог, и меня особенно трогает реакция слушателей, которые во время представления чувствуют себя частью творения мира, как будто они участвовали в событиях, описанных в Торе».

Симфоническая поэма «Genesis» для чтеца и оркестра уже исполнена в 31 стране мира. В каждой стране рассказчик читал актуальный во все времена библейский текст, переведенный более чем на 700 языков, на местном языке. Теперь запись «Genesis» с участием МГАСО доступна слушателям по всему миру, всем, кто жаждет единения музыки и веры.