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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойLIFESTYLEГруппа «Корни» поделилась своим рецептом успеха в программе «Фирменный рецепт с Емельяненко»

Группа «Корни» поделилась своим рецептом успеха в программе «Фирменный рецепт с Емельяненко»

editor
By editor
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группа корни

Героев этого выпуска телезрители узнают из тысячи. В 2000-х годах практически все девушки страны сходили с ума по солистам группы «Корни». Сначала была победа в музыкальном реалити-шоу, затем гастрольные туры, альбомы, клипы, награды. Шеф-повар Василий Емельяненко встретился с двумя участниками стартового состава музыкального коллектива – Алексеем Кабановым и Александром Бердниковым.

Вместе они приготовили уникальные полезные домашние бургеры из булочек, котлет, маринованных огурцов и лукового джема. Главный их секрет – сырный соус, рецепт которого зрителям показали в эфире Пятого. Кулинарный гуру Василий Емельяненко дала полезные советы по нарезке овощей, смешиванию соусов и жарке котлет.

Артисты в свою очередь раскрыли свой секрет успеха и рассказали, с чего начиналась группа «Корни», как появилось её название. Сколько сейчас дают концертов в месяц, кто был секс-символом в группе, какой гонорар был самым большим и на что тратят заработанные деньги. С какими трудностями столкнулись на своем творческом пути и насколько важна поддержка семьи и друзей.

Также, солисты поделились историями из личной жизни: в каких стилях прошли их свадьбы и чем увлекаются дети.

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