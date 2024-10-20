Группа «Корни» поделилась своим рецептом успеха в программе «Фирменный рецепт с Емельяненко»

Героев этого выпуска телезрители узнают из тысячи. В 2000-х годах практически все девушки страны сходили с ума по солистам группы «Корни». Сначала была победа в музыкальном реалити-шоу, затем гастрольные туры, альбомы, клипы, награды. Шеф-повар Василий Емельяненко встретился с двумя участниками стартового состава музыкального коллектива – Алексеем Кабановым и Александром Бердниковым.

Вместе они приготовили уникальные полезные домашние бургеры из булочек, котлет, маринованных огурцов и лукового джема. Главный их секрет – сырный соус, рецепт которого зрителям показали в эфире Пятого. Кулинарный гуру Василий Емельяненко дала полезные советы по нарезке овощей, смешиванию соусов и жарке котлет.

Артисты в свою очередь раскрыли свой секрет успеха и рассказали, с чего начиналась группа «Корни», как появилось её название. Сколько сейчас дают концертов в месяц, кто был секс-символом в группе, какой гонорар был самым большим и на что тратят заработанные деньги. С какими трудностями столкнулись на своем творческом пути и насколько важна поддержка семьи и друзей.

Также, солисты поделились историями из личной жизни: в каких стилях прошли их свадьбы и чем увлекаются дети.