Юлиана Караулова: «Прошла кастинг и должна была играть Светку Букину»

Прежде чем ее сольная карьера пошла в гору, певица Юлианна Караулова успела поработать и редактором в молодежном журнале, и солировать в группе 5sta Family, и даже попробовать себя в киноиндустрии. Так, Юлианна удивит зрителей и Павла Волю признанием, что она могла бы сыграть роль Светки Букиной в сериале «Счастливы вместе».

«Мне было 17 лет, я состояла в базе актёрского агентства, даже снималась в каких-то малоизвестных фильмах. Меня пригласили на кастинг, я его прошла вместе с Дашей Сагаловой, которая впоследствии и сыграла роль Светки Букиной. И создателям сериала, наоборот, нравилось, что у меня был бэкграунд «Фабрики звёзд», я должна была спеть песню. Но меня не отпустили из продюсерского центра, где я тогда была», – рассказала Юлианна о жёстких условиях контракта.

Также певица рассказала о сложностях наставничества в шоу «Голос. Дети» и вспомнила, как она переписывалась с поклонниками в 2008 году.