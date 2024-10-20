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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Юлиана Караулова: «Прошла кастинг и должна была играть Светку Букину»

editor
By editor
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юлиана караулова

Прежде чем ее сольная карьера пошла в гору, певица Юлианна Караулова успела поработать и редактором в молодежном журнале, и солировать в группе 5sta Family, и даже попробовать себя в киноиндустрии. Так, Юлианна удивит зрителей и Павла Волю признанием, что она могла бы сыграть роль Светки Букиной в сериале «Счастливы вместе».

«Мне было 17 лет, я состояла в базе актёрского агентства, даже снималась в каких-то малоизвестных фильмах. Меня пригласили на кастинг, я его прошла вместе с Дашей Сагаловой, которая впоследствии и сыграла роль Светки Букиной. И создателям сериала, наоборот, нравилось, что у меня был бэкграунд «Фабрики звёзд», я должна была спеть песню. Но меня не отпустили из продюсерского центра, где я тогда была», – рассказала Юлианна о жёстких условиях контракта.

Также певица рассказала о сложностях наставничества в шоу «Голос. Дети» и вспомнила, как она переписывалась с поклонниками в 2008 году.

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